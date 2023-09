Julia Miranda sufrió una miocarditis aguda; la congresista aseguró que guardará reposo y rechazó los “ataques personales” que recibió

“Inicialmente, los médicos pensaron que se había tratado de un infarto y me mantuvieron dos días en la Unidad de Cuidados Intermedios. Hoy, completada la totalidad de los exámenes, los médicos concluyeron que se trató de una miocarditis aguda; una inflamación del corazón, de origen viral”, se lee en el documento que publicó la representante en sus redes sociales.

“Iniciaré tratamiento, guardaré el reposo que me aconsejaron los médicos y volveré pronto a retomar mis actividades legislativas”, indicó.

Katherine Miranda anuncia acciones legales contra “bodegueros, funcionarios y congresistas” que la han matoneado

“Tras los ataques, agresiones y violencia que he recibido en estos días, he decidido emprender acciones judiciales y disciplinarias contra bodegueros, funcionarios públicos y congresistas que me han violentado”, publicó en X, antes Twitter, mencionando la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría.