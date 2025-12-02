Suscribirse

Este proyecto de ley busca crear una política de gestión de residuos en Colombia

El articulado propone crear un modelo de economía circular.

Redacción Confidenciales
3 de diciembre de 2025, 3:17 a. m.
La representante a la Cámara Julia Miranda promueve un proyecto de ley para regular la gestión de residuos. | Foto: SEAMANA

La representante a la Cámara del Nuevo Liberalismo, Julia Miranda, acompañada por congresistas de diferentes partidos, presentó un proyecto de ley que pretende promover una política de gestión integral de residuos sólidos, economía circular y consumo sostenible.

La iniciativa propone un cambio estructural en la forma de producir, consumir y gestionar los residuos, y busca enmarcar la gestión de estos en un modelo de economía circular que trascienda el servicio público de aseo.

Esto significa que a partir de esa iniciativa la gestión de las basuras deberá tener un enfoque en prevención, aprovechamiento y valorización.

La congresista detalló que la iniciativa promueve puntos como la gestión y la gobernanza, los instrumentos de planificación y gestión de estos en los ámbitos nacional y territorial, además de la ruta hacia una economía circular e incentivos para la implementación de esta política.

Esta estructura integral aborda de manera sistemática todos los eslabones de la cadena de gestión de residuos, desde la prevención de la generación hasta la disposición final, con un enfoque hacia la valorización, la sostenibilidad y la economía circular como eje central del proyecto”, detalló la representante Miranda en un comunicado.

El proyecto de ley establece obligaciones a los generadores de residuos; entrega tareas a la Nación, a los departamentos y a los municipios; crea el Consejo Nacional de Gestión Integral de Residuos, e insta a las autoridades a establecer instrumentos de planeación sobre estos.

