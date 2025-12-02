Suscribirse

Ernesto Samper entra al Frente Amplio con su movimiento, Poder Popular

El expresidente convocó a los militantes del Partido Liberal a unirse a esa propuesta para las elecciones de 2026.

Redacción Semana
3 de diciembre de 2025, 1:46 a. m.
Expresidente Ernesto Samper.
Expresidente de Colombia, Ernesto Samper, líder del movimiento Poder Popular. | Foto: Oficina de prensa Ernesto Samper / API

El expresidente Ernesto Samper anunció que su movimiento, el Poder Popular, se integrará al Frente Amplio para las elecciones de 2026, sector con el que varios representantes de la izquierda buscan conformar un bloque progresista para los comicios del próximo año.

Samper hizo esa confirmación en medio de un evento en el que participaron los precandidatos Camilo Romero, Clara López y Roy Barreras, además de la senadora María José Pizarro y el expresidente de España José Luis Rodríguez Zapatero.

El precandidato Juan Fernando Cristo estaba agendado para participar en ese encuentro, pero no llegó por temas de agenda.

Camilo Romero, Clara López, Ernesto Samper, José Luis Rodríguez y María José Pizarro.
Camilo Romero, Clara López, Ernesto Samper, José Luis Rodríguez y María José Pizarro. | Foto: Oficina de prensa Ernesto Samper

“Invito a todos los liberales socialdemócratas a unirse: el Partido Liberal oficialista se quedó con el frasco, pero el Poder Popular defenderá el jarabe de la socialdemocracia”, sostuvo Samper, lanzando críticas al expresidente César Gaviria.

Samper acusó a Gaviria de hacer “pactos demoniacos” con los promotores de la guerra en Colombia y dijo que el hogar del Poder Popular ahora está dentro del Frente Amplio.

Contexto: Ernesto Samper propuso desmontar la cooperación entre Colombia y Estados Unidos sobre drogas

El expresidente también convocó a las fuerzas progresistas, a la izquierda democrática, a los movimientos y organizaciones sociales para que se sumen a ese proyecto.

