Ernesto Samper propuso desmontar la cooperación entre Colombia y Estados Unidos sobre drogas

El expresidente aseguró que la Casa Blanca estaría perdiendo a uno de sus mayores aliados en Latinoamérica.

Redacción Semana
22 de octubre de 2025, 8:16 p. m.
ernesto samper Expresidente de la república
Ernesto Samper, expresidente colombiano, planteó que se desmonte la cooperación con Estados Unidos en materia de drogas. | Foto: PILAR MEJÍA CIFUENTES

El expresidente Ernesto Samper aseguró que es momento de “desmontar” la cooperación bilateral que ha existido entre Colombia y Estados Unidos para luchar contra el narcotráfico.

El exmandatario hace ese apunte justo en medio de una nueva crisis bilateral entre ambos países, por cuenta de la decisión del presidente Donald Trump de retirar el apoyo económico al Estado colombiano, señalando al mandatario Gustavo Petro de cooperar con el narcotráfico.

“Tal vez haya llegado el momento de empezar a desmontar la red de cooperación bilateral contra las drogas que habíamos construido durante más de 30 años con los Estados Unidos y asumir, de manera autónoma, una política menos punitiva y con menores daños sociales que la actual, con la ayuda de otros países amigos y de las Naciones Unidas”, consideró Samper.

El expresidente, quien fue el primer mandatario colombiano en ser descertificado por Estados Unidos, afirmó que la Casa Blanca estaría perdiendo a uno de sus mayores aliados en la región con sus decisiones recientes. Además del retiro del apoyo económico, esa administración también anunció nuevos aranceles para los productos colombianos.

“Estados Unidos está perdiendo su mejor aliado en la lucha contra las drogas en América Latina por cuenta de los actos agresivos del presidente Trump contra Colombia y los colombianos que viven en los Estados Unidos”, señaló.

El nuevo capítulo de tensiones en la relación bilateral llevó a que Colombia llamara a consultas a su embajador en Washington, Daniel García-Peñe. El diplomático, sin embargo, regresará este miércoles a ese país.

