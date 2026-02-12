Julia Miranda le responde a Petro, tras su sorpresiva aparición en Gorgona: “Andar en chanclas tiene un alto riesgo en ese parque”

Julia Miranda, exdirectora de Parques Nacionales Naturales de Colombia, le respondió al presidente, Gustavo Petro. Lo hizo luego de que el mandatario colombiano apareciera en la isla de Gorgona, ubicada en el Pacífico colombiano y bajo administración de Parques Naturales.

El jefe de Estado apareció sorpresivamente en la isla, acompañado por otra persona a quien tomó de la mano, con gorra, en camisa y en chancletas. Y fue el propio jefe de Estado el que decidió escribir sobre el particular.

“No estuve de paseo en Gorgona, pero quiero. Quise conocer la isla que no tiene hotel, ni muelle. Tiene científicos y científicas con las que hablé, miembros jóvenes de la Armada y guardianes del parque absolutamente comprometidos con la defensa de la naturaleza”, escribió en X el mandatario, como suele hacerlo.

“Fui a conocer su paradoja; el centro de tortura que construyó la oligarquía de Colombia. Allí estuve en sus celdas, donde me querían llevar, en los calabozos; quitaron los pozos de tortura donde solo cabe una persona que hacían descender a los presos con arneses, y allí morían. Visité su enfermería de salones sucios ya llenos de hojas y raíces, sus techos los tumbaron los micos, donde no había anestesia y allí se oían los gritos de los presos a morir, pero también los susurros de planes para escapar; fuí a ver su cementerio, los hornos de pan donde quiero investigar si hay cenizas de seres humanos”, agregó Petro.

“Reuní a varios de los asistentes, al almirante, los científicos, los guardianes, los jóvenes de la Armada, las que cocinan, los obreros que levantan los techos. Voy a decretar que Gorgona sea un centro de investigación científica de alto nivel nacional e internacional. Ya en mi Gobierno estamos levantando la nueva edificación cerca de la cárcel para el centro científico colombiano y mundial. Tendrá energía limpia solar y geotérmica. En Gorgona hay especies endémicas. Por ejemplo, una rana que científicas colombianas y un alemán examinan en las noches buscándola, por qué hay un virus matando todas las ranas del mundo", agregó.

“En el mar nacen todos los peces que llegan a la corriente de Humboldt. Es decir que empresas grandes de Ecuador, Perú, China y otros pescan en enormes cantidades y hacen fortunas con el cuidado que ejercemos en Gorgona, pero no nos agradecen. Sin embargo desde 1991,han desaparecido el 30 % de las especies. Si no frenamos el consumo de hidrocarburos en 60 años, no habrá nada en el mar. Mantendremos la memoria del centro de tortura en película en 3D de la cárcel. Debe haber un centro de memoria y algunos lugares que se puedan guardar para que la niñez pueda ver lo que no debe repetirse. Miles de colombianos pasaron por allí y hay algunos vivos. Decretaré una comisión de la verdad, con lo mejor de la ciencia moderna para conocer la realidad completa de los 24 años de la cárcel/tumba de Gorgona. Dejo algunas fotos. Entré a los calabozos y traté de experimentar la sensación de quienes estuvieron allí; le gustará a la fiscal general de Colombia. Soy víctima de mi propio invento: buscar una fiscal que fuera independiente a la justicia, pero partí del principio de no conocer personalmente las integrantes de la terna. En la foto ven lo que quiere hacerme De la Espriella, de acuerdo a sus palabras: destriparme a mi y a quienes son como yo. Ya gente del pueblo lo aplaude por eso. Veremos si sucede”, puntualizó.

Y fue por cuenta de su mensaje que Julia Miranda le respondió: “Presidente, el Parque Nacional Natural Gorgona hace décadas cuenta con un centro de investigación científica de alto nivel nacional e internacional. No hay que decretarlo porque ya existe. El desafío de nuestros parques es garantizar su protección efectiva, fortalecer su manejo, evitar invasiones, frenar la deforestación, la pesca ilegal y la presencia de economías ilícitas. Los parques no son solo para descansar, son territorios que exigen gestión permanente, autoridad y reglas claras".

Y, finalmente, apuntó Julia Miranda: “Me alegra mucho que haya visitado Gorgona, presidente, recuerde que, como seguro se lo advirtieron los guardaparques, andar en chanclas tiene un alto riesgo en ese parque”.