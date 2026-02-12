Claudia Romero se refirió a los señalamientos que le hacen de ser la mujer que acompaña al presidente Petro en Gorgona

Hay una nueva polémica por una fotografía donde aparece el presidente Gustavo Petro agarrado de la mano con una mujer en Gorgona, en el Pacífico, acompañado de su esquema de seguridad.

Hay señalamientos de que esa mujer que estuvo con el jefe de Estado sería al parecer Claudia Romero, candidata a la Cámara de Representantes del Pacto Histórico. Sin embargo, Romero apareció en un video y se refirió al tema.

Julia Miranda le responde a Petro, tras su sorpresiva aparición en Gorgona: “Andar en chanclas tiene un alto riesgo en ese parque”

“Hoy no debo hablar solo como candidata, sino también como mujer, madre y ciudadana. La persona que aparece en las imágenes que circulan en redes junto al presidente Gustavo Petro no soy yo. Asociarme a rumores de carácter íntimo para intentar sabotear a este gobierno, desprestigiar mi nombre, es una forma de violencia política contra las mujeres”, dijo inicialmente la mujer.

Esta foto se hizo viral mientras Córdoba, el departamento donde nació Petro, está inundado y más de 40.000 personas pasan necesidades en medio de este complejo panorama por la ola invernal.

“No todo vale en la política, no acepto ni aceptaré que utilicen mentiras, insinuaciones o ataques de mi vida personal para desconocer el trabajo que he construido con miles de ciudadanos que creen en mi liderazgo. Tengo una familia que respeto y me respalda, y ojo, más de 12 mil personas que depositaron su confianza en mí. A ellos y a todas las mujeres que sueñan con participar en lo público les digo: no nos van a sacar del debate con difamaciones”, manifestó la candidata.

Gustavo Petro puso sobre la mesa nuevamente su sexualidad tras responder por una polémica fotografía en Gorgona: “Queda bien claro qué me gusta”

Ante esta situación, Romero fue enfática y mencionó que interpondrá medidas judiciales contra quienes la señalan de estar junto a Petro en Gorgona.

“He dado instrucciones a mi equipo jurídico para iniciar acciones correspondientes contra quienes promuevan o reproduzcan estas calumnias. Precisamente por prácticas como estas es que quiero llegar al Congreso para defender a las mujeres, a los niños y a quienes han sido víctimas por violencias disfrazadas de política. La diferencia de ideas es legítima, el machismo y la mentira no”, puntualizó la mujer.