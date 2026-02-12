Política

Claudia Romero se refirió a los señalamientos que le hacen de ser la mujer que acompaña al presidente Petro en Gorgona

La candidata a la Cámara de Representantes del Pacto Histórico habló del tema mediante un video.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

12 de febrero de 2026, 7:47 p. m.
Gustavo Petro y Claudia Romero.
Gustavo Petro y Claudia Romero. Foto: Presidencia / Instagram: clauromeronader

Hay una nueva polémica por una fotografía donde aparece el presidente Gustavo Petro agarrado de la mano con una mujer en Gorgona, en el Pacífico, acompañado de su esquema de seguridad.

Hay señalamientos de que esa mujer que estuvo con el jefe de Estado sería al parecer Claudia Romero, candidata a la Cámara de Representantes del Pacto Histórico. Sin embargo, Romero apareció en un video y se refirió al tema.

Julia Miranda le responde a Petro, tras su sorpresiva aparición en Gorgona: “Andar en chanclas tiene un alto riesgo en ese parque”

“Hoy no debo hablar solo como candidata, sino también como mujer, madre y ciudadana. La persona que aparece en las imágenes que circulan en redes junto al presidente Gustavo Petro no soy yo. Asociarme a rumores de carácter íntimo para intentar sabotear a este gobierno, desprestigiar mi nombre, es una forma de violencia política contra las mujeres”, dijo inicialmente la mujer.

Esta foto se hizo viral mientras Córdoba, el departamento donde nació Petro, está inundado y más de 40.000 personas pasan necesidades en medio de este complejo panorama por la ola invernal.

