“Fue una ilusión y duró muy poco tiempo”: Katherine Miranda, afligida, admite que no volvería a votar por el presidente Petro

No obstante, si en las votaciones de la segunda vuelta en las que ganó Gustavo Petro se hubiera destapado varias de las polémicas que hoy en día lo persiguen , la representante a la Cámara dijo que no hubiera votado por él.

“Muy posiblemente yo no hubiera apoyado a Gustavo Petro para segunda vuelta hoy, conociendo y viendo todo lo que está pasando” , manifestó la congresista en Vicky en Semana .

Sin embargo, luego de esto, la representante a la Cámara dio un rotundo no.

¿Qué pasó con el ‘cambio’ que propuso el Gobierno Petro?

“Nos creímos el cuento... hoy están actuando igual o peor que los gobiernos pasados. Yo creo que esto fue una ilusión y duró muy poco tiempo, la verdad, no hemos visto grandes transformaciones; no hemos visto, en el modo de hacer política de ellos (Gobierno Petro), no hemos visto nada diferente”, recalcó la representante a la Cámara.