“Pan y circo”: duro reclamo en pleno debate por sugerir reelección de Petro mientras Sura y la salud de los colombianos colapsa

Por esa razón, en ‘Vicky en SEMANA’, el senador Jorge Enrique Robledo aseguró que, en lugar de estar hablando de eso, el país está hablando de algo que constitucionalmente no está permitido. A su modo de ver, es la muestra del “pan y circo” en el que está en el país. “Ya el ridículo es demasiado grande. “A falta de pan bueno es el circo. Ese es el problema que tiene Petro, un país de desempleados, de gente empobrecida, con un nivel de corrupción. Yo ya tengo un montón de años y nunca había habido una denuncia a un Gobierno de estar sobornando a los congresistas. Estos son palabras mayores La violencia, el proceso de paz no avanza, la producción no se desarrolla, el crecimiento de la economía es malísima, la producción no se desarrolla. El presidente Petro se reunirá con sus amigos y les dirá que como no hay pan vámonos al circo. Y el circo es este tipo de cosas”.