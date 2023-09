Juan Fernando Petro, sin pelos en la lengua, afirma que la vicepresidenta Francia Márquez “está desdibujada, muy perdida”

Juan Fernando Petro, el hermano del presidente de la República, Gustavo Petro, generó un sinnúmero de reacciones luego de una explosiva entrevista que entregó en las últimas horas, en la que no solamente habló del primer mandatario y su estado de salud, sino también de la vicepresidenta, Francia Márquez.

A renglón seguido, el biólogo señaló: “Ese Ministerio de la Igualdad no tiene un peso. Yo me he reunido muchas veces con sus asesores, el cuerpo que la rodea, y veo mucha polarización de resentimientos. Son muy explosivos”.