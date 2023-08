Ingrid Betancourt lo dijo: asegura que Gustavo Petro debe salir de la Presidencia y enumera todos los motivos y argumentos

Ingrid Betancourt, exdirigente política colombiana, habló con Vicky en Semana. Durante la entrevista, Betancourt se refirió al mensaje publicado por el presidente Gustavo Petro en Twitter, ahora llamado X.

Al respecto, Betancourt aseguró que habló con su familia y consideró que el mandatario se equivoca al llevar las críticas al plano personal.

“Considero que Gustavo Petro hubiera podido ser un gran presidente. Dime con quién andas y te diré quién eres y él está sacrificando, a favor de su ambición personal de ser presidente, la posibilidad de servirle al país. Y aún así pudiera ser un gran presidente y no lo es, es decir, hay una incapacidad de gobernar. ¿No puede hacer alianzas que le sirvan al país con los partidos que están en el Congreso cuando hemos visto la disposición de muchos jefes políticos de ayudarle para que el Gobierno salga adelante? ¿No puede nombrar gente experimentada, con credenciales, para manejar las carteras de manera que a Colombia le vaya bien? ¿Tiene que acabar con Ecopetrol? ¿Es eso aberrante, sí o no? Esto no es una cuestión de si te quiero o no”, aseveró Betancourt.

De acuerdo con la exdirigente, el capítulo de los dineros que presuntamente ingresaron de forma ilegal a su campaña, a través de su hijo Nicolás Petro, tiene que constituirse en la oportunidad para que los colombianos no dejen pasar la oportunidad y castiguen los actos corruptos. “El primer argumento es la financiación por encima de los topes de la ley. Violados los topes, pierde la posibilidad de ejercer el poder en Colombia. Y no solamente esa plata no la reportó sino que es de grupos delictivos. Hay, yo creo, en el caso de Gustavo Petro, múltiples escándalos: Laura Sarabia, Armando Benedetti y su hijo Nicolás Petro”, aseveró.

Vea la entrevista completa con Ingrid Betancourt:

“Esa es la parte legal, pero hay una parte política. Gustavo Petro llegó a desgobernar Colombia, los ministerios están a la deriva, tenemos el problema de la violencia que se disparó, secuestros al 90 % según cifras oficiales, del Ministerio de Defensa. La ‘paz total’ exacerbó la acción delictiva porque este lenguaje de negociación ha desvertebrado la fuerza de la democracia colombiana”, agregó.

“‘Golpe blando’ no les dio Petro a las Fuerzas Militares, les dio golpe duro, las desmanteló completamente. A todo esto, la recesión que se nos viene encima”, aseveró Betancourt. Y luego dijo: “Se ha encerrado en una torre de marfil y lo único que hace es sentirse víctima. Yo creo que los colombianos tenemos la obligación de pedir que se nos rindan cuentas y no dejar, en un continente donde en Cuba, Nicaragua, Venezuela han desbaratado los países, nos pase lo mismo en Colombia”.

Ingrid Betancourt. Bogotá , enero 25 de 2022. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista SEMANA. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Al comparar la actualidad del gobierno del presidente Gustavo Petro con el proceso 8.000 del expresidente Ernesto Samper, cuando el mandatario del momento dijo que fue a sus espaldas que ingresaron dineros del cartel de Cali, Betancourt instó “a los líderes políticos del país a presentarle alternativas a Colombia. Hay que armar un frente nacional”.

“Si el presidente me quiere o no me quiere no es tema, el tema es si Gustavo Petro tiene la capacidad de gobernar a Colombia”, señaló Betancourt, quien dijo que mientras estuvo secuestrada por las Farc, entre el 23 de febrero de 2002 y el 2 de julio de 2008, su familia le informó quiénes hicieron esfuerzos por su liberación y ahí no aparece Gustavo Petro.

Ingrid Betancourt. Bogotá, febrero 4 de 2022. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista SEMANA. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO