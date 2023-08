Ingrid Betancourt, sin tapujos, insinúa que Petro se robó las elecciones: “Hubo manipulación”

“Ingrid es una de las personas que no me hubiera gustado conocer en mi vida. Hice un gran esfuerzo por ayudar en su liberación por mis propios principios morales, le di hospitalidad en mi propia casa, pero de ella no recibo sino su calumnia. Una actitud así, solo puede provenir de una mala persona” , escribió Petro.

“¿Usted está diciendo que Petro se robó las elecciones?”, preguntó la directora de este medio. Ante esto, Betancourt respondió: “Sí, yo creo que esto, obviamente, hay que investigarlo. Hay cosas que no suman. De dónde saca 3 millones de votos más entre la primera y la segunda vuelta, eso no existe”.

“Pienso que hubo una manipulación desde el punto de la computación sobre el escrutinio. El hecho es que las matemáticas a mí no me dan, no había tres millones de colombianos haciendo fila para votar por Petro, cuando sabemos que en la primera vuelta se rastreó el petrismo. Yo sigo pensando que los votos no son los que contaron”, sentenció.