“Algo se le tiene que dar para que ella se calle”: Ingrid Betancourt cuestiona el regreso de Laura Sarabia al Gobierno Petro y explota

La polémica sigue rodeando a Laura Sarabia, no solo por el escándalo del maletín y el denominado ‘ Nanny-Gate’ , sino por su más reciente nombramiento como directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS), donde administrará millonarios recursos del Estado.

En primera instancia, para Betancourt es claro que Laura Sarabia no regresó al Gobierno Petro gracias a sus cualidades profesionales. Es más, comentó que sobre la funcionaria realmente es muy poco lo que se conoce.

“Tiene que haber algo que no es su capacidad profesional porque ella no había trabajado antes, no puede mostrar un récord profesional que autorice defender que ella es la idónea para ese cargo”, anotó.