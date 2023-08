“En el Gobierno perdieron el sentido de la vergüenza”, dice Ingrid Betancourt ante el regreso de Laura Sarabia al Gobierno Petro

Ante esto, las posturas no se han hecho esperar. Por ello, en entrevista en el espacio de Vicky en Semana, estuvo la excandidata presidencial Ingrid Betancourt y habló sobre el nuevo trabajo que tendrá Sarabia, cuestionada por el caso del polígrafo que reveló SEMANA .

“La verdad es que todos los días tenemos una noticia nueva que, es decir, no lo puede uno creer y lo que le queda a uno es como la sensación de que en el Gobierno perdieron el sentido de la vergüenza, y esto nos hace sentir a todos frente a un Gobierno que no le importa nada, de un gran cinismo. Es una situación donde quienes están gobernando no se han sintonizado con el país”, manifestó Betancourt por el nuevo trabajo que tendrá Laura Sarabia como directora del DPS.