“Respete al país”: María Fernanda Cabal, tras ausencias constantes del presidente Petro

“Ahora quieren confundir el que no vaya a un evento a que tengo supuestas enfermedades. No señores, al presidente no lo pueden llevar a groseras encerronas”, expresó el presidente Petro en un mensaje en el que hizo referencia a su decisión de no asistir a la asamblea de la Andi que se llevó a cabo la semana pasada en Cartagena.