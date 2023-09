José Obdulio Gaviria dice que así Petro esté enfermo, “la remoción en el cargo de un presidente es imposible; los colombianos tendrán que pagar el precio de elegirlo”

JOSÉ OBDULIO GAVIRIA: Contra el general ( r) Mario Montoya ha habido una conspiración política desde cuando él, siendo el comandante de la Cuarta Brigada, comandó operativos que iban dirigidos contra las principales organizaciones guerrilleras (Farc, el ELN y los paramilitares). Él no hacía distinción entre terroristas buenos y terroristas malos. Él se convirtió en el objetivo político que identificaba la izquierda, en particular, los colectivos de abogados con el ejercicio firme de la autoridad, con la defensa de la institucionalidad en Colombia. Toda su vida ha tenido que pagar ese precio enorme, un precio de haber sido un gran conductor militar del ejercicio firme de la autoridad y la fuerza legítima del Estado.

J.G.: Es la expresión, casi caricaturesca, de lo que era ejercer la fuerza del Estado contra las organizaciones guerrilleras. Perseguir al criminal era pedir tancados de sangre. Por eso, siempre hubo desde la guerra judicial de la izquierda una identificación de los militares más eficaces. Y no eficaces porque fueran terroristas de Estado, sino por los resultados de la cúpula militar a la que perteneció Mario Montoya, fueron enormes no solo en las bajas a organizaciones criminales. Por ejemplo: en el combate al narcotráfico, en la interceptación de los alijos de coca, en la persecución a todo el esquema económico de los grandes carteles de la droga, particularmente las Farc. Entonces, él fue objeto mediante afirmaciones que, incluso, muchas veces suponen también la preparación de testigos hasta de las Fuerzas Armadas. Si se observa, muchas de las declaraciones en contra de altos mandos militares fueron urdidas por militares y policías corruptos.

José Obdulio Gaviria asegura que las afirmaciones de Ingrid Betancourt sobre el caso de Gustavo Petro "no es creerle o no. Es la narración de un hecho que la sorprendió" y que dice Gaviria, luego fue corroborado por Carlos Alonso Lucio. | Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: GUSTAVO PETRO/FOTO3: AUTOR ANÓNIMO.

J.G.: Un minutico, el tema de Ingrid Betancourt no es creerle o no. Es la narración de un hecho que la sorprendió. Ella no está ideando nada, ahí no hay una pseudología fantástica o fantasiosa de una persona con imaginación que construye un escenario. Ella, simplemente, está describiendo un hecho que le pareció muy extraño y que luego viene a ser contrastado con las propias palabras de Petro y corroborado en modo, tiempo y lugar con otro testimonio, el de Carlos Alonso Lucio que estaba allí presente en ese momento.