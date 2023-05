José Obdulio Gaviria advierte que con el caso de la niñera de Laura Sarabia, sale a la luz el decreto con el que “Petro crea un aparato de represión”

La grave denuncia que realizó en entrevista con SEMANA Marelbys Meza, ex niñera del hijo de la jefa de Gabinete de la Presidencia de la República, Laura Sarabia, sigue generando un verdadero revuelo político en el país.

Este domingo el ex senador del Centro Democrático, José Obdulio Gaviria se sumó a los cuestionamientos y advirtió que con lo sucedido con Meza en un sótano en la Casa de Nariño, sale a luz un decreto con el que el presidente Gustavo Petro “crea un aparato de represión”.

“Con el caso de la niñera sale a la luz el decreto del presidente Petro que crea un aparato de represión típico de la estructura estatal leninista: la ‘Jefatura para la Protección Presidencial’, escribió Gaviria en su cuenta de Twitter.

Marelbys Meza y Laura Sarabia - Foto: Foto 1: SEMANA. Foto 2. SEMANA

De acuerdo con el ex congresista, “entre las funciones de la tal Jefatura está la de “garantizar su imagen”, asunto que solo en regímenes dictatoriales se le encomienda a una oficina de seguridad”.

El ex senador cuestionó el cuerpo del decreto. “El peligroso artículo dice: 1. Velar por la vida e integridad física del presidente y vicepresidenta de la República y sus familiares, dentro y fuera del territorio nacional, e informarles de las circunstancias especiales de autoprotección a tener en cuenta para garantizar su seguridad, imagen e integridad”, acotó.

José Obdulio Gaviría - Foto: Semana

Así mismo, Gaviria lanzó fuertes cuestionamientos frente a Laura Sarabia y al presidente Petro por la respuesta que dieron a la denuncia de Marelbys Meza.

“El artículo de Semana, según la Jefe de Gabinete, va a ser investigado como un complot contra la imagen del presidente, quien a su vez se quejó de que hubo un “día lleno de mentiras”. Parodiando a cierto poeta, digamos que ‘Primero llegaron por una niñera, pero a mí no me importó porque yo no soy niñera…’”, puntualizó el ex senador.

La denuncia de Marelbys Meza

Meza manifestó que, tras la pérdida de un dinero de la alta funcionaria, fue llevada a un sótano al frente de la Casa Nariño donde fue obligada a someterse a una prueba de polígrafo en medio de presiones y malos tratos.

“Yo sentía que me iban a dejar ahí, que no iba a volver a salir (...). Me hicieron el polígrafo y me dijeron: ‘Usted se puede burlar de ese aparato, pero de nosotros no. Esta noche no va a su casa, de aquí va presa, y le vamos a hacer un allanamiento a todos sus hermanos y a usted’”.

Marelbys Meza chats - Foto: Semana

Este fue el testimonio de la exniñera del hijo de Laura Sarabia, jefa de gabinete del Gobierno Petro, al recordar lo que le habría sucedido el pasado lunes 30 de enero, minutos antes de las dos de la tarde, cuando relata que la ingresaron a un sótano al frente de la Casa de Nariño para someterla a un polígrafo. Concretamente, al edificio Galán, adscrito a la Presidencia. Dicho suceso habría ocurrido luego de la pérdida de un dinero en efectivo que estaba en un maletín en la casa de la alta funcionaria, en Bogotá.

Según la niñera, fue Sarabia quien le advirtió que debía someterse al polígrafo. “Yo no quería ir allá, pero me tocaba. Si no iba, más me acusaban de que me había robado esa plata. Si iba, pues yo les decía: les aclaro que soy inocente. La verdad no quería ir, pero me fueron a recoger a mi casa. Tenía que ir o ir”, relató la mujer, de 51 años, quien vive en un humilde barrio del sur de la capital del país.

En la prueba del polígrafo, Meza relató que tuvo mucho miedo. “Me preguntaron acerca de la maleta, si yo había tomado el dinero. Que si yo tenía cómplices, que si yo le había entregado eso a alguien más, que para dónde había cogido, que a qué horas salía (...). No sabía qué contenía esa maleta porque a mí nunca me dijeron, o sea, la maleta era la del viaje que ella había hecho a Boyacá”.

Lo que más la atemorizó fue la insistencia de los hombres que le practicaron el polígrafo y que le dijeron, según ella, que esa noche no llegaría a su casa. Además, asegura que la incomunicaron. “Me quitaron el teléfono (...). Me decían: ‘Usted es una ladrona, mentirosa, de aquí va derechito a la cárcel’”. Además, la habrían amenazado con allanar su casa y la de sus familiares. “Que me iban a llevar para hacer un allanamiento en mi casa. Me decían: ‘¿A usted quién le dice que nosotros en este momento no estamos allanando la casa de toda su familia, de sus hermanos y todos los que estén allá?’. Me preguntaron: ‘¿Dónde está su mamá?’. Les dije: la dejé en el apartamento. Me respondieron: ‘No, usted es una mentirosa, su mamá no está ahí’”.

Fiscalía Laura Sarabia y Marelbys Meza - Foto: Semana

Es de mencionar que fiscal general, Francisco Barbosa, aseguró que los hechos serán investigados y subrayó que la Fiscalía es la única entidad que puede adelantar investigaciones sobre hechos que podrían ser delitos.