Piedad Córdoba le envió una carta a Petro. Le habló de paz y se refirió a Mancuso y Simón Trinidad: “Sería importante que el país conociera la vida de este exmiembro de las Farc”

“Señor Presidente, en mi calidad de víctima del paramilitarismo apoyo su anuncio de retomar y cerrar definitivamente la negociación y el Acuerdo de Santa Fe de Ralito y concluir el proceso de justicia y paz con los grupos paramilitares, proceso que quedó inconcluso, produciendo una espiral de violencia posterior, no solo por las inconsistencias de la ley 975 del 2005, marco jurídico débil frente a la protección del derecho a la verdad, impunidad, y dificultad para que las víctimas hicieran valer su derecho a la justicia, reparación y no repetición, sino de los paramilitares que no han sido escuchados porque fueron extraditados”, expresó Córdoba.