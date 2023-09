“Yo detesto a Roy y a Benedetti con ropa y todo, no me escondo para decir que me repugnan los dos”: Piedad Córdoba

La senadora Piedad Córdoba, del Pacto Histórico, se fue de frente contra sus compañeros de partido, Roy Barreras y Armando Benedetti, quienes fueron fundamentales en la pasada campaña presidencial de Gustavo Petro.

“Yo detesto a Roy con ropa y todo y a Benedetti, no me escondo para decir que me repugnan los dos. Y me repugnan por una razón muy sencilla, yo no busqué estar en el Pacto Histórico ni pedí estar en el Congreso, yo estaba en otra cosa muy distinta, a mí me buscaron, yo me demoré para decir que sí, porque yo decía que pereza volver a eso y hoy lo digo, ¡qué pereza!”, aseguró la senadora del Pacto Histórico.

Agregó que supuestamente ha sufrido una “campaña de desprestigio” en su contra por parte de Benedetti y Barreras. “Ustedes no se la alcanzar a imaginar, hasta el punto que a mí me llama la atención que ahora me saquen a mí dizque en una lista de la que me monté en un avión y que me fui para no se dónde diablos, cuando a mí me sacaron de la campaña públicamente, cosa bien humillante”, aseguró Córdoba, haciendo referencia al escándalo que se conoció de alias ‘el Caco’, que manejaba un narcoavión y en el cual habrían viajado en campaña integrantes del Pacto Histórico.

Córdoba dijo que no estuvo en esos vuelos porque el presidente Petro la sacó de la campaña mientras se resolvían sus líos judiciales. “El presidente hizo tres intervenciones y que como yo tenía unos líos que arreglar, que los arreglara, y que saliera bien. ¿Y cuáles eran los hijuep... líos? ¡Ninguno!”, afirmó Córdoba. Dijo que eso habla muy mal de su condición como seres humanos, haciendo referencia a Benedetti y Barreras.