Dayana Córdoba Palacios, sobrina de Piedad Córdoba, busca llegar a la Cámara de Representantes por Bogotá

La candidatura plantea propuestas en seguridad, economía popular, empleo juvenil y derechos de las mujeres, con el deporte como eje de prevención social.

Redacción Semana
26 de diciembre de 2025, 4:06 p. m.
Dayana Córdoba Palacios
Dayana Córdoba Palacios Foto: Suministrada / API

Dayana Córdoba Palacios anunció su aspiración a la Cámara de Representantes por Bogotá. La dirigente, quien es líder social y deportista de alto rendimiento, señaló que su proyecto político se desarrolla en la capital a partir de su experiencia en el trabajo comunitario, el deporte y procesos sociales en distintos barrios de la ciudad.

Córdoba es sobrina de la exsenadora Piedad Córdoba, aunque ha indicado que su aspiración no se basa en ese vínculo familiar, sino en un recorrido propio. Es una mujer afrocolombiana, madre y nacida en Quibdó, Chocó, y ha vivido gran parte de su vida en Bogotá, ciudad por la que busca llegar al Congreso de la República.

Dentro de los ejes que ha expuesto en el marco de su aspiración se encuentra el deporte, el cual plantea como un componente de las políticas públicas relacionadas con seguridad ciudadana, inclusión social y generación de oportunidades para niños y jóvenes. “El deporte no es un tema accesorio: es seguridad, es salud, es economía y es futuro. Una cancha activa es un lugar más protegido”, señaló.

En el ámbito económico, ha mencionado la necesidad de fortalecer la economía popular y los emprendimientos, especialmente aquellos liderados por mujeres y jóvenes, sectores que registran altos niveles de informalidad y desempleo en la capital. En cuanto a seguridad, ha planteado un enfoque que combine acciones de prevención social, uso del espacio público y presencia institucional.

Córdoba también ha hecho referencia a la participación de las mujeres en el Congreso, en particular de quienes son cabeza de hogar. “No basta con hablar de equidad. Se necesitan leyes, control político y presupuesto para proteger a las mujeres y garantizar oportunidades reales”, afirmó.

Finalmente, la aspirante indicó que su objetivo es ejercer una labor legislativa y de control político en la Cámara de Representantes. “Bogotá necesita representantes preparados, con carácter y con conocimiento del territorio. Estoy lista para asumir ese reto”, concluyó.

