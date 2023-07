Martha Peralta no dejará la presidencia de la Comisión Séptima: “no he pensado ausentarme, ni por mi hijo ni por la licencia”

SEMANA: ¿Qué es lo que ha pasado con esta situación de la licencia de maternidad?

MARTHA PERALTA: Lo que está claro en esta situación es que nadie está preocupado porque yo esté bien o mi hijo esté bien. Ahí lo que les preocupa realmente es quitarme la presidencia de la Comisión Séptima. Me parece que en el país sigue esa falta de empatía con la mujer, falta de consideración con la mujer porque no es la primera vez que no asumo una licencia de maternidad. Por ejemplo, hace hace dos años que estuve también en campaña antes de entrar a mi lista de Senado nadie se preocupó por el tema de la licencia de maternidad, pero ahora sí.

SEMANA: Es decir, ¿hace dos años estuvo embarazada y tampoco tomó la licencia de maternidad?

M.P.: Así es y nadie se preocupó porque no estuve en licencia de maternidad. Lo que hay de fondo es que quieren quitarme la presidencia de la Comisión Séptima a la que constitucional y legalmente tengo derecho de asumir. Siento que hay alguien tratando de perseguirme y buscando que abandone la presidencia de la comisión. Entonces mi caso está radicado en Talento Humano del Senado y esperamos consideren el enfoque étnico que se debe respetar en todas sus expresiones. El enfoque no puede ser para unas cosas y para otras no, yo me estoy basando en la Constitución, pero también en las leyes que amparan mis derechos como pueblo étnico. La que tendría que estar reclamando su licencia de maternidad soy yo como mujer, pero yo sé el compromiso que asumí con el país, el riesgo y el esfuerzo que estoy haciendo de estar pendiente de mi hijo, del partido, de estar pendiente de mis compromisos y estar pendiente del Congreso de la República.

SEMANA: ¿Quién la quiere sacar?

M.P.: Eso es real. No es la primera vez que una mujer en el Congreso de la República no asume la licencia de maternidad, ya hay un antecedente en la Cámara de Representantes y nadie dijo nada ni preguntaron si era indígena o no. Yo estoy esperando un concepto del Ministerio de Trabajo y un concepto del Ministerio de Salud para determinar qué pasa. Quiero estar en tranquilidad y lo único que no me deja es este tema.

MARTHA PERALTA EPIEYÚ POSESION CONGRESO JULIO 20 2022 BOGOTA, JULIO 20 DE 2022 FOTOGRAFA ALEXANDRA RUIZ POVEDA | Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA

SEMANA: Pero usted ya fue elegida como presidenta de la Comisión Séptima, si toma la licencia de maternidad asumiría la vicepresidenta y usted retoma funciones en cuatro meses...

M.P.: Sí el hecho es que ya nosotros asumimos esa responsabilidad, yo no he pensado ausentarme de la presidencia de la comisión, ni por mi hijo ni por la licencia. Yo asumo la responsabilidad que acabé de adquirir y eso no quiere decir que vaya a desproteger a mi hijo. Tengo una cultura que la protección de los niños no está solamente a cargo de la madre, está a cargo de la comunidad porque es una cultura matrilineal y eso es para mí lo que vale antes que la curul y antes que cualquier otro tipo de de cuestionamiento y dudas sobre los derechos o lo que yo debo disfrutar. Creo que debo al menos escoger entre los derechos que tengo como mujer, mis derechos políticos y obviamente los derechos de mi hija y los derechos que tengo como como mamá.

SEMANA: Claro, pero la licencia de maternidad es un derecho irrenunciable. En ese sentido el empleador está obligado a cumplir. ¿Se viene un debate jurídico?

M.P.: En el Congreso de la República eso ya ha pasado. Y sí se avecina un debate jurídico, pues estoy dispuesta a dar el debate. En estos casos de maternidad para el Congreso de la República no puede haber limitación de los derechos políticos. No puede ser que al ser mujer congresista, pues te abstengas de tener hijos porque enseguida te va a limitar tus derechos político y que cuando los tengas pues no haya esa claridad de que somos electas por voto popular.

MARTHA PERALTA Y GUSTAVO PETRO GUSTAVO PETRO Y PARTIDO POLITICO MAIS BOGOTA, MAYO 9 DE 2022 FOTOGRAFA ALEXANDRA RUIZ POFEDA | Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA