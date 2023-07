Los enredos por los que Martha Peralta, senadora del Pacto Histórico, tendría que dejar el Congreso de la República de inmediato

Pero en todo este caso hay una ‘jugadita’ que ha generado malestar en el Legislativo, porque Peralta no asistió a las sesiones extraordinarias que se adelantaron en junio, bajo una incapacidad médica con fecha del 21 de junio, donde se le incapacita por siete días y se determina que su embarazo es de alto riesgo.

Sorpresivamente en otro oficio, con fecha del 19 de julio de 2023, Peralta informó a Alexander López que su periodo de reposo culminó con éxito y que volverá a funciones. “He culminado con el periodo de reposo ordenado por la partera de la comunidad indígena que me trató durante las etapas de preparto y posparto, debido al estado de gravidez en el que estuve recientemente”.

Peralta se cuidó muy bien de no utilizar el término licencia de maternidad en su escrito, pero sencillamente informó que volvía a trabajar y adjuntó un certificado de una partera tradicional.

El asunto de fondo es que en Colombia no se puede renunciar a la licencia de maternidad y los únicos facultados, por ley, para otorgar incapacidades y certificados de estados de salud son los médicos. Eso no significa que las leyes colombianas desconozcan los saberes tradicionales, pero sencillamente prima la Constitución Política de Colombia.

Por esa razón, SEMANA conoció que las peticiones de la congresista no serán tenidas en cuenta y tendrá que salir del Legislativo a cumplir su licencia de maternidad, como lo ordena la ley.

La mesa directiva del Senado argumentará que no es viable jurídicamente que se acepte su petición de quedarse laborando, porque sería estar aceptando una renuncia al disfrute de la licencia de maternidad, cuyo único objetivo es el descanso y recuperación de la madre.

Como seguramente la congresista argumentará el respeto por las culturas y los saberes tradicionales, los asesores jurídicos del Congreso están trabajando en el tema para demostrar que la decisión de hacerle cumplir la licencia de maternidad no desconoce la pluralidad cultural, pero dichas creencias no están por encima de la Constitución.

Abogados laboralistas aseguran que en Colombia todos los trabajadores sean indígenas, afros o de otra minoría, se rigen por el Código Sustantivo del Trabajo, por lo que no es viable renunciar a la licencia de maternidad y no se le estarían violando sus derechos fundamentales.

Incluso, hay varios conceptos del Ministerio del Trabajo donde se afirma que el trabajador no puede renunciar a ese derecho y que todo empleador está en la obligación de cumplir.

“Yo estoy dispuesta a dar el debate porque no puede haber limitación de los derechos políticos. No puede ser que al ser tú mujer, pues te abstengas de tener hijos porque enseguida te van a limitar tus derechos políticos. No pueden sacar una mujer electa por voto popular, eso hay que debatirlo”.