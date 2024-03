Paloma Valencia le saca en la cara sus verdades a la senadora María José Pizarro por la reforma pensional de Petro

“Hoy amanecí bastante atacada por el Pacto Histórico, se ve que evidentemente les ha dolido el debate que se está haciendo con ideas y por supuesto con estrategia política , porque si ellos no tienen las mayorías políticas no se las va a hacer la oposición, ni en este gobierno, ni en ninguno”, comenzó diciendo.

La congresista le pidió a Pizarro que no la tratara de mentirosa porque en la política y en la vida es necesario presumir la buena fe de las personas. Renglón seguido, Valencia le sacó a relucir algunos mensajes a la senadora relacionados con la reforma pensional y habló de la ayuda que se le brinda a las personas de la tercera edad, comparando algunas cifras con lo hecho por el Gobierno de Uribe.

La militante del partido de oposición sacó a colación un mensaje con el que, según ella, la integrante del Pacto Histórico reconoció que no se quiere que los fondos inviertan en el exterior y que “cuando el Gobierno está diciendo que ellos van a definir en qué se invierten los ahorros de los fondos de pensiones, lo que quiere es que el Gobierno determine en qué se invierte”.

Valencia manifestó que la reforma pensional podría generar que el país tenga unas deudas muy grandes en los próximos años, que en los peores escenarios son de más de 168 % del PIB de los colombianos. “Un país inviable para las futuras generaciones. En ese país que usted sueña construir y que yo espero poder construir para Colombia, no cabe que seamos irresponsables con las futuras generaciones de colombianos”, agregó.

Asimismo, reiteró que está equivocada, ya que el proyecto del Gobierno lo que señala es que el Gobierno definiría la focalización para el pilar solidario, lo que, según explicó, indica que no se ha establecido si va para Sisben 1, B o C. Paloma agregó que una de sus mayores preocupaciones es que Colpensiones sería el que administra el fondo de ahorro, por lo que la invitó a seguir de cerca el debate que harán sobre esta entidad.

“Podrían mejorar la redacción, hay cosas que son susceptibles de mejorar, tome las críticas para mejorar, no simplemente para atacar a los oponentes”, señaló.

Adicionalmente, la congresista manifestó que los colombianos tienen el derecho de saber en qué y cómo se usaría su ahorro pensional, algo que, desde su perspectiva, no se plasmaría en la actual reforma que se contempla. Posteriormente, recordó lo ocurrido en Argentina después de que se volviera público el sistema, una situación similar que podría pasar en Colombia.

“No puede ser simplemente que la plata de los colombianos de un día para otro se vuelva plata del Estado (...) Yo estoy convencida de que el dinero tiene un valor en el tiempo y el colombiano que lo está poniendo tiene derecho a todos los rendimientos, y si no le alcanzan las semanas debe recibir ese monto y sus intereses”, aseveró.

“¿Sabe que le propongo senadora María José Pizarro? No creen un nuevo ministerio que va a costar 900.000 millones, no creen una nueva jurisdicción que va a costar más de un billón de pesos, no se gasten billones y billones en crearle 10.000 puestos a la Dian, 1.000 al Sena, 130 al comisionado de paz, gastemos esa platica en los ancianos pobres de Colombia”, finalizó.