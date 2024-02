Paloma Valencia pide que la reforma a la salud se tramite como ley estatutaria y no como ley ordinaria: ¿cuál es la diferencia?

“Ante Presidencia del Senado, junto a seis senadores, radicamos solicitud para que la reforma a la salud se tramite en Comisión I como ley estatutaria de acuerdo con la Constitución, y no ley ordinaria en Comisión VII, como equivocadamente lo hicieron en Cámara. No podemos permitir que destruyan el sistema de salud”. Con este mensaje, la senadora Paloma Valencia hizo una solicitud formal para que la reforma a la salud sea discutida en el Legislativo con el máximo nivel y no como si tratara de un cambio simple.