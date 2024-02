Presidente Petro calienta el debate de la polémica reforma a la salud que se realizará en el Senado: “prevenir es mejor que curar”

“Se ha discutido mucho en Colombia si la reforma a la salud que estamos adelantando con mucho esfuerzo en el Congreso es mala, dicen, no sirve, o es buena”, sostuvo Petro.

Y añadió: “Pues una demostración de la bondad de esa reforma que se construye y se plantea, alrededor de un sistema preventivo que permita que el paciente ya no llegue al hospital cuando no hay nada que hacer, sino que los médicos, las médicas, lleguen al hogar a descubrir muchas veces la enfermedad que la gente no era consciente que tenía, para al descubrirla prematuramente poder curarla, prevenir es mejor que curar, dice el dicho popular”.