Siete senadores de la Comisión Primera le piden a Iván Name que la reforma a la salud se tramite como ley estatutaria

La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, informó que le enviaron una comunicación al presidente del Senado, Iván Name, en la que le piden que la reforma a la salud sea tramitada y discutida en la Comisión Primera y no a través de la Séptima.

“Hemos radicado con la firma de siete senadores de Comisión Primera una carta al presidente Name pidiéndole que la ley de salud, como lo ordena la Constitución, esto es, sea como ley estatutaria y en la Comisión Primera del Senado, no podemos permitir que destruyan el derecho a la salud y que lo hagan sin las mayorías que la Constitución establece”, aseguró la senadora del Centro Democrático.

Desde el comienzo de la discusión, cuando el gobierno del presidente Gustavo Petro presentó esta reforma, se generó ese debate sobre si era o no una reforma estatuaria. Al parecer, el Gobierno contaba con una mayoría de votos por esa vía, sin embargo, la reforma no ha podido avanzar como se esperaba.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro ha seguido defendiendo su idea de reforma a la salud, aunque lo hizo de forma polémica. “Aún hay sectores políticos autistas que no creen que el modelo neoliberal llegó a su final y que es hora de transitar hacia nuevos modelos donde se priorice el derecho y no los flujos mercantiles. Nuestra propuesta de un sistema fuertemente preventivo y de giros directos a hospitales y clínicas es indudablemente una solución. El Congreso tiene la oportunidad de responderle al país”, afirmó el mandatario.

“La reforma a la salud no pasa en el Congreso si no es con mermelada. La mermelada es la que va a definir si en el Senado se aprueba. Y lo digo con franqueza; en el caso mío, no dependo de puestos, ni de contratos para hacer política, y por eso puedo oponerme a una iniciativa de un gobierno y en este caso soy oposición. Pero eso no pasa, yo creo que con el 80 % del Congreso”, afirmó el representante Christian Garcés, del Centro Democrático.