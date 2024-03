Petro respondió pulla del presidente del Congreso, Iván Name: “si no se debate la reforma pensional, millones de ancianos no tendrán bono”

Se profundiza el choque entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y el presidente del Congreso, Iván Name, sobre el trámite de la reforma pensional que se discute en la célula legislativa.

Este miércoles 6 de marzo Name lanzó un fuerte sablazo contra Petro, en respuesta a un dardo que le lanzó el jefe de Estado, insinuando que se estaban poniendo trabas para frenar la polémica reforma.

“Respeto tanto que el amor por esta institución que me enseñaron desde niño a respetar, no a invalidar ni a interceptar, me lleva a que hoy debo aclarar que nunca he pretendido, jamás podría yo usar de abrogarme una decisión que es de ustedes frente a las reformas, frente al mundo, frente al control político, frente a la operación del Parlamento”, dijo Name.

Presidente del Senado, Iván Name | Foto: esteban vega la-rotta-semana

Y avanzó: “Lo que pediría en esta coyuntura, en este momento que se presenta cuando el señor presidente de la República me ha señalado como un presidente del Congreso que se jacta de decir que va a hundir los proyectos, es manifestarle el respeto, no por el honorable senador Iván Name, sino por el Senado de la República y el Congreso”.

“Además, inconveniente, una intervención al fuero independiente y autónomo del Parlamento. Nosotros tenemos aquí hoy en la historia de nuestro tiempo un momento de reflexión y de dignidad, con nosotros mismos, en sus noches y en sus madrugadas, cada uno y cada quien tendrá un juez implacable que es su propia conciencia sobre lo que va a hacer y decidir en nombre del porvenir en este momento del presente”, insistió Name.

Presidente Gustavo Petro | Foto: Presidencia

También dejó claro: “Nadie más puede ni juzgarnos, ni siquiera las formaciones políticas y los partidos a los que pertenecemos. Pedimos independencia, respeto y ojalá que no haya intervención de otra rama ofreciendo, quitando, oponiendo, como ha sido un sistema del modelo presidencial colombiano”.

Sobre esa radical postura de Iván Name, el jefe de Estado le respondió en sus redes sociales: “Lo que afirmo es que si no se debate la reforma a las pensiones, millones de ancianos no tendrán la opción de un bono pensional y los fondos privados de pensiones irán a la quiebra. Le solicito al presidente del senado responsabilidad con la tercera edad de Colombia”.

Mensaje presidente Gustavo Petro | Foto: Mensaje presidente Gustavo Petro

Petro lanzó dardo contra el presidente del Congreso, Iván Name, por trabas a la reforma pensional: “Se jacta de no aprobar el proyecto”

Cabe señalar, que en el marco de la ceremonia de posesión de Gustavo Bolívar como nuevo director del Departamento de Prosperidad Social, en reemplazo de Laura Sarabia, el presidente Gustavo Petro lanzó una aguda pulla al presidente del Congreso, Iván Name, por una de sus polémicas reformas sociales.

En el discurso que dio Petro arremetió contra Name, acusándolo de no aprobar la reforma pensional, señalando que lo hace en una especie de mensaje de independencia al Gobierno.

Presidente Gustavo Petro se fue de frente contra el presidente del Congreso Iván Name, lanzando agudo dardo por la reforma pensional: “Se jacta de no aprobar el proyecto… Como si de esa manera el Congreso demostrara su independencia”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/yacWZ3He16 — Revista Semana (@RevistaSemana) March 5, 2024

“El otro grupo poblacional son los viejos. El Congreso de la República, a través de su Presidente del Senado, se jacta de no aprobar el proyecto. Lo han visto, no ellos, sino él, como un tour de force con el gobierno. Como si de esa manera el Congreso demuestra su independencia”, sostuvo Gustavo Petro.