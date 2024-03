Procuraduría invita al suspendido canciller Álvaro Leyva a que “confiese” por el caso de pasaportes

URGENTE: la Procuraduría negó levantar la suspensión provisional contra el canciller Álvaro Leyva por el caso de los pasaportes. El procurador Ernesto Espinosa explicó que los motivos por los que se dio la sanción no han desaparecido. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/zb5fugTDgu

En su explicación, el procurador delegado aseguró: “Ante la ausencia del disciplinado, no podemos preguntar si confiesa o no; sin embargo, le anticipo que en el tránsito del proceso es deseo del disciplinado rendir versión libre. El despacho está listo para escucharlo”.

Lo anterior, teniendo en cuenta que Leyva no se ha hecho presente en las diligencias. A mediados del mes de febrero, la defensa del Canciller había presentado la recusación contra el procurador, argumentando “enemistad grave”.

Frente a la decisión de negar el levantamiento de la suspensión provisional, el abogado de Leyva, Yefferson Dueñas, indicó: “Acatamos la decisión del Ministerio Público. Consideramos que no están dados los elementos para mantener la medida provisional, pero son decisiones que respetamos y ya veremos qué caminos seguiremos”.

En el pliego de cargos se advierte una extralimitación en el cumplimiento de sus funciones, al no adjudicar el contrato a la multinacional Thomas Greg & Sons. Igualmente, se le cuestionó por decretar la urgencia manifiesta durante el desarrollo del trámite contractual, sin que —presuntamente— existieran razones suficientes para tomar es decisión.

En las últimas horas, el canciller encargado Luis Gilberto Murillo, quien llegó a reemplazar al suspendido ministro Leyva, confirmó que el Gobierno no va a firmar dicha adjudicación porque el contrato se habría generado en situaciones irregularidades. El caso ya está en manos de la Agencia Jurídica del Estado, la Oficina Jurídica de Presidencia y Colombia Compra Eficiente, para que las tres evalúen una estrategia frente a la situación.

Álvaro Leyva Durán seguirá fuera de la Cancillería, al concluir que continúa el riesgo, pues hasta la fecha no se ha adjudicado el contrato de los pasaportes , por lo que el Ministro sigue teniendo una influencia constante en todo este proceso de licitación.

“Los motivos, los fundamentos fácticos, las razones, los argumentos que expuso la sala de instrucción el 24 de enero, hoy siguen iguales, no han desaparecido, en el proceso contractual siguen. Esto es, la licitación del contrato fue cancelada por ser declarada desierta, una licitación en desarrollo y un contrato ejecutado mediante contratación directa. Ese es el panorama que tenemos hoy 6 de marzo, no han variado, no han sido superados”, precisó el procurador al hacer referencia al estado de los contratos.