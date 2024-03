Martes negro para Petro: fue derrotada Amelia Pérez, su candidata favorita para la Fiscalía, y se hundió la peligrosa reforma a salud

Esa candidatura no fue lo único que se le cayó al presidente Petro. Mientras el mandatario estudiaba ese asunto en Palacio, un grupo de siete congresistas (de los catorce que integran la Comisión Séptima del Senado) oficializó el respaldo a una ponencia de archivo a la reforma a la salud que estaba pendiente de su tercer debate en ese recinto.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dando un discurso en Bogotá, el 7 de junio de 2023. A su derecha, Guillermo Alfonso Jaramillo, su ministro de Salud (Photo by Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images) | Foto: NurPhoto via Getty Images