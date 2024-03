“Estaría hundida”: anticipan caída de la reforma a la salud. Hasta el Partido Liberal pidió archivar el articulado

Amelia Pérez habla en su carta de renuncia a su aspiración a la Fiscalía de “una revictimización que no parece tener fin” y su “dignidad injustamente ultrajada”

“Pido junto a siete senadores más de la Comisión Séptima archivar la reforma a la salud presentada por el Gobierno, pues para nosotros en el Partido Liberal esta reforma destruye el sistema y afecta directamente la salud de los colombianos . El Partido Liberal no se presta para semejante daño que se le pretende hacer al sistema de salud de los colombianos, un sistema que construimos durante más de 30 años “, indicó el senador Pinto.

Ya se anticipaba que los cuatro asientos del Centro Democrático y el Conservador se opondrían al proyecto de ley, pero no estaba claro qué camino iban a tomar los dos escaños indecisos de la ASI y Colombia Justa Libres. Y, si bien el Liberal sigue estando declarado como partido de Gobierno, ya una parte de los liberales había marcado distancia del poder ejecutivo.

Los firmantes de la ponencia de archivo aseguraron: “No acompañaremos una reforma que no reconoce los logros del sistema de salud, que es uno de los mejores de Latinoamérica, no acompañamos una reforma que no pone en primer lugar el bienestar de la población y sí pone en peligro la vida y salud de millones de colombianos”.