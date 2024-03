Martha Peralta anuncia que no anticipará el debate de reforma a la salud. Reconoce un “escenario complejo” para el proyecto y habla de “responsables políticos”

SEMANA: Le han solicitado 8 senadores que adelante el debate a la reforma a la salud antes de Semana Santa. ¿Qué les responde?

MARTHA PERALTA: Soy respetuosa, me compete respetar y asumir la solicitud de los compañeros, brindar garantías a ellos y a los demás miembros de la Comisión. Antes de este contexto en el que nos encontramos, se había solicitado una prórroga para la radicación de la ponencia y ese tiempo de radicación se vence entre este viernes 15 y sábado 16 de marzo. También se había solicitado una mesa técnica con el Ministerio de Hacienda y quedó programada para la entrante semana. Además, nos habían solicitado una audiencia pública con pacientes. Bajo ese cronograma organizado es que nosotros nos estamos proyectando. Yo les digo respetuosamente a los 8 senadores que acojo la solicitud que han hecho, pero también que nos mantengamos en el cronograma que nos habíamos fijado respetando, entre otras, sus peticiones. Si su voluntad es mantenerse en hundir la reforma a la salud, esa voluntad no va a cambiar ni antes ni después de Semana Santa.

SEMANA: Es decir, se convocará hasta después de Semana Santa. Punto.

M.P.: Después de Semana Santa como estaba previsto. Antes era porque no querían que anunciara. Ahora porque quieren que yo anuncie ya. Tampoco las cosas son así. Aquí se tiene que generar las garantías para todos.

Senadores piden abrir debate por la Reforma a la Salud | Foto: Suministrado a SEMANA

SEMANA: ¿Por qué cree que ese grupo de 8 senadores quiere votar ya la reforma?

M.P.: Para unos esto es un trofeo. Dos, no comprendo cuál es el desespero. En estos momentos de tanta turbulencia es necesario aterrizar un poco en la calma, la tranquilidad y que podamos hacer un debate con la cabeza fría.

SEMANA: Ese grupo de los 8 senadores sacaron un comunicado y anticiparon que, así saquen una reforma alternativa, la votarán en contra. Es decir, es complejo el escenario para la ponencia del Gobierno.

M.P.: Así es, pero las cosas nunca se sabrán hasta que no lleguemos al escenario del debate. Aquí los panoramas pueden cambiar. Yo espero, seré muy juiciosa haciendo las citaciones correspondientes una vez se agote y se abarque lo que ellos mismos han solicitado.

SEMANA: Es decir, usted es optimista, cree que después de Semana Santa el Gobierno obtendrá el apoyo de algunos de los 8?

M.P.: Yo no creo, sabes, no creo, pero el escenario hoy es complejo. Yo sí tengo que darles las garantías y el tiempo, esperar a este viernes para la presentación de la ponencia alterna de la reforma.

Los ocho senadores que firmaron la ponencia de archivo de reforma a la salud | Foto: SEMANA

SEMANA: ¿Prolongar la sesión para después de Semana es darle oxígeno al Gobierno y permitirle que se mueva y haga lobby con los demás senadores de la Comisión Séptima?

M.P.: Yo no creo que eso pase.

SEMANA: ¿Qué?

M.P.: No creo que pase que el Gobierno vaya a estar llamándolos a ellos para ver si cambian su decisión. Eso no creo que pase.

SEMANA: ¿La reforma está virtualmente hundida?

M.P.: Yo, la verdad, sigo siendo optimista. Y no sé si es mi anhelo de querer que las cosas cambien o de ver cómo sufre la gente por las indolencias del sistema de salud, pero hoy el escenario es complejo.

SEMANA: Confíeseme, ¿se declaró sorprendida cuando 8 senadores, todos compañeros suyos, se unieron y firmaron la ponencia de archivo de la reforma a la salud?

M.P: Claro que sí. Sabía que algunos iban a radicar el archivo, pero no tenía conocimiento de que fueran 8. Sabía que sería un número importante, pero no 8. Había quedado unas tareas de diálogo por parte del Gobierno Nacional y no se hicieron. Comprendo la actitud de muchos por lo ocurrido, más no lo comparto. Sé que muchos estuvieron esperando un diálogo de consensos, pero no se dio.

SEMANA: ¿Cree que debe haber responsables políticos?

M.P.: Claro que sí.

SEMANA: ¿Y quién falló? ¿Por qué los cogieron sorprendidos?

M.P.: No hay una conexión del equipo de gobierno con los que estamos desempeñando una labor legislativa en nombre del Gobierno. Eso falló realmente. No me quiero lamentar, hay que esperar.

Luis Fernando Velasco, Alexander López, Gustavo Petro y Fabián Díaz. | Foto: FOTO1,2,3: SEMANA/FOTO4: AUTOR ANÓNIMO.

SEMANA: ¿Falló el ministro del Interior Luis Fernando Velasco o hay que mirar más allá?

M.P.: Más allá de Velasco. Yo, al comienzo, todo se lo recriminaba a Velasco, pero después, cuando comprendí que hay cosas que no solo dependen del Ministro del Interior, me quedó más claro el escenario.

SEMANA: Usted ya se ha reunido dos veces con Gustavo Petro tras esta crisis. ¿Cómo está él? ¿Qué les dice?

M.P.: Él es una persona muy tranquila, la preocupa que los legisladores le fallemos al país. No le cabe en la cabeza cómo hoy algunos legisladores ponen, por encima del interés de las mayorías del pueblo colombiano, de la necesidad, las muertes la falta de atención, algunos intereses particulares. El Presidente ha hecho todo lo que ha podido por cumplirle al pueblo colombiano.

SEMANA: ¿Usted ve fácil el trámite de la reforma alternativa de salud?

M.P.: No, yo por eso les he dicho a los senadores que apoyan archivar la reforma que si están tan seguros de su posición, ¿qué cambiará si esperan unos días? Si han manifestado que no tienen reversa, pues manténgase, pero tampoco atropellemos la organización de la mesa directiva.

SEMANA: De pronto, temen que el Gobierno aparezca en Semana Santa y resucite a su favor 2 o 3 votos.