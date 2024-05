“El presidente Gustavo Petro está asustado, no tiene cómo defenderse”

El pasado viernes, 10 de mayo, el presidente Gustavo Petro pronunció un duro discurso en la ciudad de Cali, Valle del Cauca. Allí, el jefe de Estado dijo sin tapujos que si no se hacen sus polémicas reformas sociales, el estallido social va a volver a Colombia.

“Yo sí creo que el presidente está asustado, porque no tiene cómo defenderse. Si lo tuviera, no se asustaría tanto. Todas las campañas de los presidentes anteriores las han investigado, a pesar de que Petro salga a decir que él es al único que hoy investigan, que lo quieren tumbar y que no lo quieren dejar gobernar”, agregó.