Petro rechazó que instancias administrativas puedan “quitarle el derecho político a ser elegido”, lo calificó de “terrible”

“Por qué las autoridades administrativas en el pasado y aún hoy en el presente siguen quitando derechos políticos, incluso al Presidente se le amenaza hoy por parte de una instancia administrativa de quitarle su derecho político a ser elegido, terrible, pero no voy a hablar de eso, no es el momento”, expresó Petro.

Y avanzó en su intervención: “Sino de que en la Constitución de Colombia, tal como ocurre en Venezuela, solo que Venezuela no está en el sistema entero americano, una autoridad administrativa le puede quitar sus derechos políticos que son derechos fundamentales de acuerdo a nuestro artículo 40, 41 de la Constitución”.

Gustavo Petro no cree que el CNE pueda investigar su campaña, pero así fue como también escudriñó la de Santos

El presidente ha acusado a los magistrados de ese organismo de “querer propiciar” ese golpe y en varias de sus salidas de esta semana ha dejado saber lo que piensa sobre que esa institución no tiene la competencia para investigar los hechos mencionados como los posibles orígenes de la financiación de su campaña, por encima de los topes.

No obstante, no es la primera vez que el CNE investiga una campaña presidencial. Y el tema no ha suscitado históricamente mayor debate alrededor de esa competencia. El expresidente Álvaro Uribe recordó, por ejemplo, el caso de Juan Manuel Santos. Con el radicado 994-2017, la sala plena de esa corporación adelantó indagación preliminar que terminó con la declaratoria de caducidad contra el entonces candidato Juan Manuel Santos y su gerente de campaña José Roberto Prieto. También fueron investigados Gilberto Contreras, el tesorero, y Araceli Rojas, la auditora de la campaña.