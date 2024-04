Presidente Gustavo Petro admitió que el Congreso “está a punto de hundir” su polémica reforma a la salud y lanzó fuerte pulla

“En realidad el para nada cercano, Álvaro Forero, pero que leo mucho; dice aquí, una gran verdad, no solo la comisión VII está a punto de hundir un esfuerzo de concertación de casi dos años, sino que replica que el Congreso no puede hacer verdaderas reformas en favor del pueblo , quizás porque los grandes contratistas se han vuelto dueños de la política”, posteó Petro.

“Payaso usted, machista”: fuerte agarrón en medio del debate a la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado

“¿Payasa quién? Así no podemos. No, no señor, yo constantemente he tenido que soportar de parte de usted comportamientos machistas. Siempre lo ha hecho. Incluso, tengo que decirles a ustedes acá que él me quería vedar del departamento de Magdalena porque, según él, esa zona le corresponde y es de él. No, señor. Yo tengo que aguantarme como presidenta de esta comisión, pero lo hago directamente. Payaso usted, machista”, le manifestó.