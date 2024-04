Iván Name, presidente del Congreso, está cansado con los ataques de Petro al Congreso y dice que sus declaraciones son “calumniosas e injuriosas”

Una vez más el presidente del Congreso, Iván Name, está molesto con el presidente Gustavo Petro por cuenta de sus declaraciones en contra del Legislativo. El mandatario de los colombianos, tras su aplastante derrota por el hundimiento de la reforma a la salud, salió a culpar a los integrantes de la Comisión Séptima del Senado y al grupo Keralty, multinacional española de la salud y máxima accionista de la EPS Sanitas.

“En la comisión séptima de Senado nos derrotó Keralty, por ahora. No es cualquier cosa. Nos derrotaron no unos cuantos parlamentarios financiados por unos extranjeros. Nos derrotó una violación flagrante de la constitución y la ley” , dijo el presidente Petro.

Por esa razón, Name expidió un enérgico comunicado en el que una vez más le pido respeto por las instituciones y por las determinaciones que tome el Legislativo, tras los debates de las diferentes iniciativas. El presidente del Congreso cree que las declaraciones de Petro configuran una calumnia e injuria.

“Es inadmisible la afirmación del señor presidente Petro, según la cual la Comisión Séptima del Senado de la República decidió el archivo del proyecto de ley de reforma de la salud bajo influencias ilegales y corruptas”, aseveró Name.

Para Name no es la primera vez que el mandatario colombiano ataca al Congreso de la República por lo que ya está cansado de esta situación. “Atentan contra la dignidad que ostentan todos los miembros de esta célula legislativa. Parece olvidar que esta misma comisión fue la que aprobó en primer debate la reforma pensional que hoy se encuentra en trámite ante la plenaria, y ha negado dos veces el archivo”.

Como lo ha hecho en ocasiones anteriores, Name dijo que el tono que maneja el presidente Petro sobre el Congreso solo conduce al deterioro de las relaciones del poder público.

Name ha tenido que pedir respeto por el Congreso de la República en varios momentos por las declaraciones que Petro ha hecho en sus redes sociales.

Comunicado del presidente del Congreso, Iván Name. | Foto: Congreso de la República

De lo que no hay duda es que a l presidente Gustavo Petro le cayó como un baldado de agua fría la votación que se registró en la Comisión Séptima del Senado que hundió su peligrosa reforma a la salud y nuevamente hizo mención a ese panorama que se traduce en una derrota para su Gobierno.

“Es de un inmenso peligro para la democracia colombiana porque indica no solo la privatización corrupta de la política, sino la pérdida de la soberanía nacional”, insistió el jefe de Estado.

Petro lanzó fuerte advertencia ante el archivo de su polémica reforma a la salud: “Lo que sería una transición tranquila, ahora será de golpe”

“Miren lo que nos pasó con el proyecto de la salud. Hace casi dos años, no es cualquier tiempo, se presentó el proyecto, las EPS se iban a acabar”, sostuvo Petro. Y avanzó en su tesis: “Vinieron los congresistas, los partidos, que se acababan las EPS, y los resultados no son buenos. Pasamos a una concertación, dijimos ‘concertemos’, el gran acuerdo nacional, miren en qué va el acuerdo nacional, se volvió carreta”.

El presidente dio pistas sobre el plan con las EPS intervenidas: “Para poderlas salvar no pueden ser aseguradoras, porque si lo son, tienen normas de Colombia y del mundo, tienen que tener reservas técnicas por si se producen los problemas de los asegurados, por eso se llaman aseguradores. Entonces, tienen que tener un fondo”, detalló.

También aseguró: “Ahora resulta que se comieron la plata de los fondos, no hay aseguramiento, están quebradas, una aseguradora en cualquier parte del mundo que se coma sus reservas técnicas se va, en Washington, en París o en Bogotá, se va”.

Por eso, según el presidente, las EPS no pueden ser aseguradoras, sino gestoras. “Pues no les gustó, y entonces ahora los congresistas de las EPS, porque los financiaron en sus campañas, dicen ‘no, no votamos el proyecto’”, aseguró Petro. “Lo que podía ser una concertación tranquila, ordenada, sin problemas, ahora es de golpe”, agregó.