Murió Salvo Basile, reconocido actor y productor, hay luto en el cine y la televisión

El actor y productor dejó un gran legando en la industria.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

26 de enero de 2026, 1:10 p. m.
Murió Salvo Basile, actor y productor cartagenero/italiano
Foto: X: @gusgomez1701

En la mañana de este lunes 26 de enero de 2026 se dio a conocer la lamentable noticia del fallecimiento del actor y productor Salvo Basile, según se confirmó al aire en Caracol Radio por Julio Sánchez Cristo en 6 AM W.

¿De qué murió Salvo Basile?

Por el momento, en entrevista con Mañanas Blu, el periodista Poncho Rentería mencionó que el actor falleció a sus 86 años en la ciudad de Cartagena, debido a un cáncer de estómago, grave enfermedad que afectó gravemente su salud durante sus últimos meses de vida.

“Estaba muy mal porque tenía un cáncer en el estómago... pasaba malos días; por eso mi mejor, que es médica, dijo: descansó de sus dolores, porque eran incorregibles”, dijo el periodista en esta conversación en la emisora.

Aquí también se recordó que el mismo Basile habló del cáncer en una de sus novelas.

Murió Salvo Basile, actor y procutor italiano que se enamoró de Cartagena, Colombia.
Foto: X alcalde de Cartagena: @dumek_turbay

Vida de Salvo Basile

El productor, quien llevaba por nombre de pila Salvatore Basile, nació en la ciudad de Nápoles, Italia, en 18 de mayo de 1940 y en todos sus años de trayectoria, logró consolidarse como una de las leyendas del mundo del cine, el teatro y la televisión.

En muchas ocasiones y diferentes ámbitos, al productor se le llamaba “el italiano más colombiano”, pues tras su llegada a la ciudad amurallada en el mes de noviembre de 1968, vivió experiencias que lo hicieron enamorarse de esta tierra.

En Cartagena, Salvo se desempeñó como asistente de sirección de Gillo Pontecorvo para la película Quemada (1969), la cual fue protagonizada por Marlon Brando.

En una oportunidad, el reconocido actor y productor afirmó que de morir, lo iba a hacer en Cartagena, “donde me van a enterrar con una pepa de mango entre las piernas”.

Alcalde de Cartagena lamentó la muerte de Salvo Basile y dejó su despedida

A través de un trino en X, el mandatario de la ciudad lamentó profundamente la gran pérdida que sufre hoy el mundo del cine y la televisión.

“El ‘italiano más cartagenero’ de todos, el gran Salvo Basile, falleció esta madrugada. Llegó a #Cartagena en el 68 y aquí se quedó. En alguna oportunidad dijo que Cartagena era la ciudad donde iba a morir y ‘donde me van a enterrar con una pepa de mango entre las piernas’. Buen viaje, mi hermano. Solidaridad y condolencias a su señora esposa, hijos, familiares, colegas y amigos”, escribió el alcalde Dumek Turbay Paz.

Murió Salvo Basile, reconocido actor y productor, hay luto en el cine y la televisión

