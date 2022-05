Jhon Álex Castaño: “No puedo beber en años, pero me estoy aliviando”

El artista risaraldense Jhon Álex Castaño, también conocido como el Rey del Chupe, se sometió a una cirugía hace varios años para marcar su abdomen, sin embargo, los resultados no prosperaron debido a que no acompañó el proceso con los cuidados recomendados.

Ahora, el intérprete de El picaflor volvió a ser noticia luego de compartir unos videos en sus redes sociales en donde muestra su estado físico actual. Así mismo, dio un parte de tranquilidad a sus seguidores al asegurar que se está aliviando, luego de haber atravesado por algunos problemas de salud.

“Familia, buenos días. Estoy muy feliz, como he venido chicaneando, hablando y hablando. Me estoy aliviando, no puedo beber en años, pero me estoy aliviando que es lo importante, gloria a Dios”, destacó el músico.

Posando en el gimnasio, Jhon Álex Castaño se quitó su camiseta para mostrar su figura, la cual muestra algunos rastros de la codiciada “chocolatina” en su abdomen, sin embargo, sin estar totalmente tonificada. El músico se mostró motivado para recuperar su forma y esforzarse por conseguir un mejor estado físico.

“Me marcaron hace seis años, la cirugía se perdió. ¿Quién se reta conmigo?, ¿quién se me va a pegar?, a volver a recuperar el cuerpo chimba, a ponerme bacano. Guarden todo este sobrante que vamos a recuperarnos”, enfatizó el artista a sus seguidores en redes sociales.

En mayo de 2021, el Rey del Chupe compartió una fotografía en su cuenta de Instagram en donde lucía con orgullo su físico, acompañando la publicación con el siguiente mensaje: “No es una imagen para presumir ni para seducir a nadie, solo quiero darle ánimo a muchas personas que quieren un cambio en su vida, en su cuerpo y en su salud. Pronto les contaré cómo lo he logrado, respondo preguntas”.

“Hmmm!!! Entréname a mi esposo, por favor”, “¿eso es cirugía o ejercicio?”, “pon una del antes y del después”, dicen algunos de los comentarios destacados.

¿Jhon Álex Castaño se hizo un tatuaje en honor a Amparo Grisales?

Jhon Álex Castaño es uno de los cantantes más reconocidos de la música popular en Colombia. En sus redes sociales, el intérprete muestra en las fotografías varios de los tatuajes que tiene, pero uno de ellos tiene un valor especial con la actriz Amparo Grisales.

En un video publicado en la cuenta de Instagram @rechismes, el cantante de música popular responde cuál es el significado de uno de sus tatuajes, en particular el de unos labios tatuados en su cuello.

“¿Ese tatuaje, ese pico, siempre me he preguntado de quién será esa boca tan espectacular? Eso tiene que haber sido una boca inolvidable”, le pregunta a Castaño la persona que está grabando el video.

“¿Usted sabe realmente de dónde saqué esos labios? Esos labios los saqué de una revista de los labios de Amparito Grisales”, contó Jhon Álex Castaño. “Eso sí, no lo puedo negar y me han dado palo”, añadió el intérprete de música popular.

Los comentarios en esa publicación fueron muy particulares. Uno de ellos comentó que no creen que sean los labios de la diva de la televisión colombiana: “Qué va. De alguna ex y claramente no lo va a decir por su actual relación”.

Por otra parte, otros le envidiaron tener, así sea con un tatuaje, algo de la famosa actriz. “Y qué de malo tiene, palo por qué. Normal, antes, qué privilegio tener marcados los labios de una actriz tan reconocida en Colombia”.

“Amparito dejando huellas”, “ya quisieran muchas llegar a esa edad y verse así”, “ese hombre está divino”, “en una entrevista él contó que era los labios de la hija mayor”, dicen otros de los comentarios destacados en la publicación de Instagram.