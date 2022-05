Jhon Álex Castaño se hizo un tatuaje en honor a Amparo Grisales y así le quedó

Jhon Álex Castaño es uno de los cantantes más reconocidos de la música popular en Colombia, en sus redes sociales el intérprete muestra en las fotografías varios de los tatuajes que tiene, pero uno de ellos tiene un valor especial con la actriz Amparo Grisales.

En un video publicado en la cuenta de Intagram @rechismes, el cantante de música popular responde cuál es el significado de uno de sus tatuajes, en particular el de unos labios tatuados en su cuello.

“¿Ese tatuaje, ese pico siempre me he preguntado de quién será esa boca tan espectacular?. Eso tiene que haber sido una boca inolvidable”, le pregunta a Castaño la persona que está grabando el video.

“¿Usted sabe realmente de dónde saqué esos labios? Esos labios los saqué de una revista de los labios de Amparito Grisales”, contó Jhon Álex Castaño. “Eso si no lo puedo negar y me han dado palo”, añadió el intérprete de música popular.

Los comentarios en esa publicación fueron muy particulares, uno de ellos comentó que no creen que sean los labios de la diva de la televisión colombiana: “Qué va. De alguna ex y claramente no lo va a decir por su actual relación”.

Por otra parte, otros le envidiaron tener, así sea con un tatuaje algo de la famosa actriz. “Y qué de malo tiene, palo por qué. Normal, antes, qué privilegio tener marcados los labios de una actriz tan reconocida en Colombia”.

Amparo Grisales ‘erizó' a los participantes del Desafío The Box

Amparo Grisales, la diva de divas, sorprendió al equipo Gamma del programa televisivo Desafío The Box, luego de que estos regresaran al lugar donde se hospedan. Gabriela Tafur fue la encargada de presentarla a los integrantes del grupo.

“Ustedes no son empoderados ni empoderadas, son poderosos y poderosas, estoy feliz de ver el desempeño que vienen teniendo, no me hagas llorar”, le dice la actriz a una de las integrantes que no pudo contener las lágrimas. “De chiquita me decían lágrima pronta porque lloraba por todo, y ahora sigo en las mismas”, agregó Grisales.

Amparo comenzó a darles una charla motivacional para que siguieran compitiendo de la mejor manera y siempre con la cabeza en alto. “Yo no soy coach de fitness aunque sé mucho de ejercicio, he aprendido de muchos maestros, hasta que me volví mi propia maestra, porque los años tienen que venir con sabiduría”, dijo a manera de consejo la jurado de Yo me llamo.

Además, les dijo que a una situación negativa, como la que vivían en el momento, le deben sacar provecho y ponerla a su favor.

“Sé que llevan mucho tiempo sin comer y eso les da un poder mental maravilloso, porque les da voluntad. Es un control de tus pensamientos, de tus palabras. Cuando tú te quejas, cuando maldices, eso que hace te bloquea, no hace que cumplas tus deseos. Les cuento, yo me lesioné una mano grabando una película, tenía mucho dolor, pero respiré, me tranquilicé. Me llevaron a urgencias, efectivamente me quebré, pero no me dejé operar, me pusieron una férula y una inyección para el dolor y seguí grabando y no les hice perder ni un día de grabación. Todo está en la mente”, les contó Amparo Grisales para que no se dejen caer.

Jhon Álex Castaño fue grabado por su pareja hablando inglés, ¿qué tal lo hace?

Jhon Álex Castaño viajó a Nueva York, Estados Unidos, junto a su pareja, la odontóloga Jenny Suárez. Allí, ‘el rey del chupe’ se dispuso a ordenar un café con leche y, obviamente, tuvo que hacerlo en el idioma nativo.

“Coffee with milk”, se le escucha decir en sus primeras palabras que fueron grabadas por su novia. Pero, al parecer, quien le estaba recibiendo la orden no le entendió e, incluso, tuvo que decir “leche” en español. Nuevamente no le comprendieron y con señas tuvo que hacerse entender para recibir su pedido.

Suárez no dudó en publicar este video en su perfil oficial de Instagram, acompañado de dos mensajes: “Quién más se identifica con el rey del chupe, spanglish y señas”, mientras que dentro las imágenes escribió, “cuando llegas a Nueva York y te toca hablar spanglish. El rey del chupe hablando inglés”, se lee en la publicación.