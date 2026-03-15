Desesperado grito de los pueblos indígenas en Colombia: “Nos están matando en nuestro territorio”

En Colombia, la violencia no cesa ni contra las comunidades indígenas. En la Sierra Nevada de Santa Marta, en Magdalena, el panorama no es el mejor, pues tres integrantes de la comunidad arhuaca fueron asesinados en medio de una guerra sin precedente entre las Autodefensas Conquistadoras con el Clan del Golfo.

Entre las víctimas hay un mamo, que es una autoridad espiritual de esta comunidad, lo que ha generado gran indignación, porque han quedado en medio de una confrontación a la que no pertenecen.

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La minería ilegal, el narcotráfico y el turismo sitiado por la violencia ha hecho que ellos (los indígenas) queden en medio de estas confrontaciones.

Un pronunciamiento de la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas advierte que “los pueblos indígenas estamos en riesgo” y denuncia que las comunidades arhuacas han quedado atrapadas en confrontaciones armadas en la Sierra Nevada.

En conversación con SEMANA, el líder arhuaco Elvert Enrique Zapata entregó una radiografía compleja de lo que hoy aqueja a su comunidad y de lo lejos que ve una pronta solución.

“Lo que está ocurriendo en este momento tiene que ver con el resultado y el efecto de una serie de intervenciones que se han dado en el territorio. Algunas provienen del Estado y otras de diferentes grupos que han creado intereses particulares en la zona”, señaló.

Para Zapata, lo que hoy los afecta está relacionado directamente con las fuentes de financiación ilegal de estos grupos armados que hacen presencia en sus territorios ancestrales.

“Entre esos intereses están la minería ilegal, el narcotráfico, el turismo sin control y otras acciones que se derivan de decisiones políticas en Colombia. Todo eso está poniendo a las comunidades en medio de un conflicto que no es nuestro. Este no es un conflicto creado por las comunidades”, afirmó.

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El vil asesinato de este mamo en la Sierra Nevada de Santa Marta ha desatado una grave afectación en sus temas espirituales, pero también culturales.

“Por la información interna que tenemos en la comunidad, una de las personas asesinadas es una persona mayor, un mamo, una autoridad espiritual nuestra. Básicamente, no tenía absolutamente nada que ver con el conflicto”, explicó Zapata.

El líder indígena denunció que los criminales que se enfrentan a disparos, drones cargados de explosivos, entre otros métodos, están violando el Derecho Internacional Humanitario.

“Desconocemos las razones por las cuales los grupos armados han decidido utilizar a las comunidades como escudo para enfrentarse entre ellos. No sabemos por qué se ha hecho esto, siendo que las normas internacionales establecen que no se deben usar centros comunitarios, escuelas o puestos de salud para estas situaciones”, aseguró.

Ejército evacuó de la Sierra Nevada a indígenas arhuacos heridos en medio del fuego cruzado entre el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra. Foto: Redes sociales.

Indicó: “Para nosotros es una señal muy fuerte. Interpretamos que hay un atentado contra la cultura y contra la vida humana de los pueblos”.

El equilibrio espiritual de la Sierra Nevada está completamente desbastado en medio de esta confrontación que hoy exige una respuesta efectiva desde el Gobierno nacional.

“Nos preocupa profundamente porque vemos las consecuencias de acciones como la minería ilegal y el turismo descontrolado, un turismo que en muchos casos no genera beneficios, sino que termina deteriorando las condiciones de vida de las comunidades”, sostuvo.

Zapata insiste en que es necesario que les brinden el apoyo necesario con el fin de poder frenar lo que los ilegales pretenden realizar en sus territorios.

“Nosotros vemos un solo camino, y es el camino ideal: proteger el territorio. Se deben generar condiciones para que el territorio de la Sierra Nevada de Santa Marta esté completamente protegido”, afirmó el líder arhuaco.

Las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN). Foto: Suministrada a SEMANA.

El llamado también apunta a que los pueblos indígenas tengan voz en las decisiones que afectan sus territorios.

“En las mesas de negociación donde se habla de la Sierra Nevada debemos estar nosotros. No queremos que nuestro territorio sea un espacio de intereses particulares, ni políticos ni armados. Queremos que se respete la cultura y el verdadero sentido del territorio. No queremos que nuestro territorio sea un campo de guerra”, agregó.

Y es que en Chocó la situación no es menos complicada, pues un gobernador indígena fue asesinado por criminales. Estaba desaparecido hasta que lo hallaron sin vida.

“A esta situación se suma el doloroso hallazgo del cuerpo sin vida del gobernador indígena Eutimio Valencia Duave, autoridad de la comunidad Alto Tarena, quien había sido reportado como desaparecido y cuyo cuerpo fue encontrado en zona rural del municipio de Istmina, departamento del Chocó”, precisó la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas.