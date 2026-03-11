Regionales

Guerra de ilegales en la Sierra Nevada agrava la crisis de orden público en Magdalena: este es el panorama en Colombia

En Chocó, un líder indígena terminó muerto.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
11 de marzo de 2026, 11:38 a. m.
Parque Tayrona y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.
Parque Tayrona y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Foto: SEMANA

La situación de orden público en el departamento del Magdalena sigue siendo compleja por la guerra sin frenos entre las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y el Clan del Golfo en territorios que son habitados por los indígenas.

Desde la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas, denunciaron que estos choques entre ilegales han desatado una fuerte emergencia humanitaria en la Sierra Nevada de Santa Marta y el asesinato de líderes comunitarios.

“La Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas expresa su rechazo y profunda preocupación frente a la grave situación de emergencia humanitaria que se presenta en el municipio de Aracataca, Magdalena, en la Sierra Nevada de Santa Marta, donde comunidades del Pueblo Arhuaco han quedado en medio de enfrentamientos entre actores armados ilegales”, señaló el comunicado.

Las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN).
Las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN). Foto: Suministrada a SEMANA.

Asimismo, indicaron que ya hay personas del pueblo indígena que perdieron la vida producto de los disparos de fusiles y armas cortas en esta zona del Magdalena, donde la Fuerza Pública no ha logrado contener la violencia.

Nación

Tribunal ordenó la suspensión provisional del traslado de seis millones de pacientes a la Nueva EPS

Bogotá

¿Busca empleo? Alcaldía de Bogotá abre vacantes de ‘Gestores del Orden’ con sueldo de $2.582.372; así puede aplicar

Vehículos

Así rotará el pico y placa en Bogotá este jueves 12 de marzo

Nación

Así es el ferrocarril que conectaría a Bogotá con el Caribe: Gobierno Petro pagará más de $100.000 millones en estudios

Nación

Defensa de Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, pidió no avalar la imputación de cargos. “Tiene muchos vacíos”

Cali

Dron con explosivos ataca subestación de Policía en Mondomo, Cauca

Barranquilla

Revelan desgarradora petición que una de las dos hermanas asesinadas en Atlántico le hizo al sicario antes de que le disparara

Barranquilla

Atienden incendio de grandes magnitudes en la Troncal del Caribe, cerca del estadio Sierra Nevada de Santa Marta

Barranquilla

El ‘novelón’ inmobiliario que sacude al exclusivo conjunto Porto Horizonte en Santa Marta: denuncian secuestro en la administración y temen millonaria estafa

Salud Hernandez

“Tayrona: la otra verdad”, por Salud Hernández-Mora

“Los enfrentamientos armados han dejado al menos tres integrantes del Pueblo Arhuaco asesinados, varias personas heridas —entre ellas menores de edad—, comunidades confinadas y familias afectadas, generando un grave riesgo para la población civil que hoy se encuentra atrapada en medio de las confrontaciones”, señalaron.

La situación, según el documento, mantiene en alto riesgo a la población civil, especialmente a niños y familias que viven en la zona y que han quedado expuestas a la violencia de los grupos armados.

Y es que en Colombia no es la única situación que se ha presentado, pues en Chocó un líder indígena que estaba desaparecido terminó muerto.

“A esta situación se suma el doloroso hallazgo del cuerpo sin vida del gobernador indígena Eutimio Valencia Duave, autoridad de la comunidad Alto Tarena, quien había sido reportado como desaparecido y cuyo cuerpo fue encontrado en zona rural del municipio de Istmina, departamento del Chocó”, precisaron.

Un líder indígena arhuaco de 92 años, su hijo y un niño de 6 años murieron en medio del fuego cruzado en la Sierra Nevada: la situación es aterradora

Las comunidades indígenas en Colombia han señalado que: “Este hecho enluta a los pueblos indígenas y evidencia el grave riesgo que enfrentan nuestras autoridades, líderes y comunidades en diferentes territorios de Colombia”.

De igual manera, pidieron al Estado colombiano poder frenar este tipo de casos que han generado terror entre las comunidades.

“Rechazamos de manera categórica cualquier acción armada que ponga en riesgo la vida de los pueblos indígenas y sus territorios. Exigimos a los actores armados cesar inmediatamente las confrontaciones en territorios indígenas y respetar la vida y la integridad de las comunidades”.

Soldado
Piden presencia de las Fuerzas Militares. Foto: NurPhoto via Getty Images
Grave situación por combates entre Clan del Golfo y Autodefensas Conquistadores: tres índigenas arhuacos murieron en medio del fuego cruzado en la Sierra Nevada

En el comunicado, también solicitaron medidas humanitarias urgentes para atender a las comunidades afectadas por los combates.

“Solicitamos al Estado colombiano activar de manera urgente medidas de protección y atención humanitaria para las comunidades afectadas. Hacemos un llamado a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, a la Defensoría del Pueblo, a las entidades del Estado y a la sociedad en su conjunto a hacer presencia y acompañamiento en los territorios”, dijeron.