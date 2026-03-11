La situación de orden público en el departamento del Magdalena sigue siendo compleja por la guerra sin frenos entre las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y el Clan del Golfo en territorios que son habitados por los indígenas.

Desde la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas, denunciaron que estos choques entre ilegales han desatado una fuerte emergencia humanitaria en la Sierra Nevada de Santa Marta y el asesinato de líderes comunitarios.

“La Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas expresa su rechazo y profunda preocupación frente a la grave situación de emergencia humanitaria que se presenta en el municipio de Aracataca, Magdalena, en la Sierra Nevada de Santa Marta, donde comunidades del Pueblo Arhuaco han quedado en medio de enfrentamientos entre actores armados ilegales”, señaló el comunicado.

Las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN). Foto: Suministrada a SEMANA.

Asimismo, indicaron que ya hay personas del pueblo indígena que perdieron la vida producto de los disparos de fusiles y armas cortas en esta zona del Magdalena, donde la Fuerza Pública no ha logrado contener la violencia.

“Los enfrentamientos armados han dejado al menos tres integrantes del Pueblo Arhuaco asesinados, varias personas heridas —entre ellas menores de edad—, comunidades confinadas y familias afectadas, generando un grave riesgo para la población civil que hoy se encuentra atrapada en medio de las confrontaciones”, señalaron.

La situación, según el documento, mantiene en alto riesgo a la población civil, especialmente a niños y familias que viven en la zona y que han quedado expuestas a la violencia de los grupos armados.

Y es que en Colombia no es la única situación que se ha presentado, pues en Chocó un líder indígena que estaba desaparecido terminó muerto.

“A esta situación se suma el doloroso hallazgo del cuerpo sin vida del gobernador indígena Eutimio Valencia Duave, autoridad de la comunidad Alto Tarena, quien había sido reportado como desaparecido y cuyo cuerpo fue encontrado en zona rural del municipio de Istmina, departamento del Chocó”, precisaron.

Un líder indígena arhuaco de 92 años, su hijo y un niño de 6 años murieron en medio del fuego cruzado en la Sierra Nevada: la situación es aterradora

Las comunidades indígenas en Colombia han señalado que: “Este hecho enluta a los pueblos indígenas y evidencia el grave riesgo que enfrentan nuestras autoridades, líderes y comunidades en diferentes territorios de Colombia”.

De igual manera, pidieron al Estado colombiano poder frenar este tipo de casos que han generado terror entre las comunidades.

“Rechazamos de manera categórica cualquier acción armada que ponga en riesgo la vida de los pueblos indígenas y sus territorios. Exigimos a los actores armados cesar inmediatamente las confrontaciones en territorios indígenas y respetar la vida y la integridad de las comunidades”.

Piden presencia de las Fuerzas Militares. Foto: NurPhoto via Getty Images

Grave situación por combates entre Clan del Golfo y Autodefensas Conquistadores: tres índigenas arhuacos murieron en medio del fuego cruzado en la Sierra Nevada

En el comunicado, también solicitaron medidas humanitarias urgentes para atender a las comunidades afectadas por los combates.

“Solicitamos al Estado colombiano activar de manera urgente medidas de protección y atención humanitaria para las comunidades afectadas. Hacemos un llamado a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, a la Defensoría del Pueblo, a las entidades del Estado y a la sociedad en su conjunto a hacer presencia y acompañamiento en los territorios”, dijeron.