Hija de Luz Mery Tristán habla tras condena contra feminicida Andrés Ricci y se desahoga: “Nunca vuelve a pisar la calle”

Por otra parte, se refirió a algunas de las trabas que se presentaron a lo largo del proceso y lo comparó con otros que, por diferentes motivos, no son tan mediáticos y, por ende, no avanzan con la misma celeridad.

“Si esto siendo un caso tan público, tan polémico, como lo fue, no me quiero imaginar qué les resta a las personas que no tienen una cámara al frente cuando la necesiten, que no tienen a quién llamar en caso de que no los estén escuchando”, comentó.