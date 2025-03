¿Andrés Ricci por qué asesinó a Luz Mery Tristán? “Eso le pasa a muchas personas”

Cuando fue consultada respecto a por qué su mamá fue asesinada, respondió que fue por celos y por querer hacer de su madre un “trofeo”. “Eso muestra lo que los celos puede hacer, definitivamente era una persona posesiva, era una persona que creía que mi mamá era un trofeo para él y no era así y eso le pasa a muchas personas. Una persona celosa, que no le gustaba que mi mamá saliera con más personas, que no le gustaba que se vistiera como ella quería, sino como él quería. Entonces sí son muchas cosas que van pasando, cosas que nos fuimos enterando después y nadie se merece vivir ese ciclo de violencia que vivió mi mamá en los últimos meses”.

“Esto no es para nada, no se trata de satanizar a los hombres ni mucho menos, pero sí es una realidad que muchas mujeres vivimos y creo que esto es un llamado para todas que tenemos que unirnos, que en verdad no están solas, si ustedes en algún momento han sido víctimas de violencia, o sea, en género, repórtelo, se lo merecen, tú vida, tú familia no se merece pasar por lo que nosotros estamos pasando y ninguna mujer se merece pasar por lo que pasó mi mamá”, señaló.