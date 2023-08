Giancarlo Valencia, hijo de Luz Mery Tristán, recuerda cómo era la relación con Andrés Ricci: “Ella en ocasiones lloraba”

El joven contó que él sí sabía que su mamá discutía en ocasiones con su pareja Andrés Ricci, terminaban por un tiempo, pero luego regresaban a estar juntos. No obstante, dijo que su progenitora era muy reservada con su vida privada, pero tenía a personas de confianza a quienes les contaba sus problemas.

“A mí personalmente no me daba muchos detalles. Entonces ella se enojaba, terminaban por un tiempo y después volvían. La verdad, se volvió un tema maluco. Él volvía y la conquistaba y ella volvía y se enamoraba, volvía y caía. Era su decisión, nosotros ahí no nos metíamos porque era su vida, ella ya era una mujer adulta”, narró Giancarlo Valencia en Vicky en Semana,