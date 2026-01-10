Finanzas

Estos son los grupos del Sisbén que recibirán la devolución del IVA en 2026

Miles de personas se ven beneficiadas con la medida.

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

10 de enero de 2026, 12:23 p. m.
Devolución del IVA
Devolución del IVA Foto: DPS

Con la llegada de 2026, diversos programas sociales continúan con el objetivo de beneficiar a miles de personas que forman parte de las poblaciones más vulnerables. Una de estas iniciativas es la devolución del IVA.

Esta iniciativa, que forma parte de la política social y económica del Estado, busca aliviar el impacto del “costo de vida” y “fomentar la equidad”, beneficiando a quienes más lo necesitan.

Los trámites del Sisben son presencial y los funcionarios no van casa a casa.
Los grupos del Sisbén que recibirán el beneficio fueron anunciados Foto: Suministrada a SEMANA.

¿Qué grupos del Sisbén recibirán los beneficios en 2026?

  • Hogares en pobreza extrema, de acuerdo con su clasificación en el Sisbén y/o el Registro Social de Hogares, en el siguiente orden: AO1, AO2, AO3, AO4, AO5 y los hogares indígenas.
  • Hogares en pobreza moderada, de acuerdo con su clasificación en el Sisbén y/o el Registro Social de Hogares, en el siguiente orden: BO1, BO2, BO3, BO4.

“El monto de la compensación se actualiza cada año conforme a la Unidad de Valor Tributario (UVT), definida anualmente mediante resolución expedida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), y se transfiere un mismo valor para todos los hogares que hagan parte del programa, sin distinción de su ubicación geográfica ni composición del hogar”, señala Prosperidad Social.

Beneficiarios tienen hasta esta fecha para reclamar pagos; hay 27.101 ciudadanos inscritos en el programa

¿Cómo verificar si es beneficiario?

Los ciudadanos pueden confirmar si están incluidos en la lista de beneficiarios de la devolución del IVA correspondiente a diciembre de 2025 mediante los canales oficiales proporcionados por el Gobierno de Colombia. La opción más ágil y confiable es acceder al sitio web del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (prosperidadsocial.gov.co/), que es la entidad encargada de gestionar este subsidio.

En el portal oficial, los usuarios deberán ingresar su número de cédula y consultar si están registrados en el listado de beneficiarios. Además, pueden obtener información sobre el monto asignado, la fecha de desembolso y las instrucciones para recibir el dinero.

Conozca por medio de este link si es beneficiario de pagos de más de 200.000 pesos en 2026
Renta Ciudadana en Colombia: así será el último pago del año y los nuevos montos para 2025.
Prosperidad Social es la entidad encargada del programa de devolución del IVA Foto: Montaje Jesús Chacín/El País, con foto de: (Prosperidad Social)

Para quienes no cuentan con acceso a internet, el DPS ha habilitado líneas telefónicas de atención y puntos de información en alcaldías y centros comunitarios.

Es importante recordar que los pagos que se realizan no son acumulables y que las personas deben verificar su cuenta para comprobar los pagos. Prosperidad Social, a través de su portal web, anuncia los ciclos de pagos y el número de personas beneficiadas con el programa.

Si una persona tiene dificultades con los pagos, puede comunicarse con las entidades de control por medio de los canales de atención definidos por el Gobierno nacional a través de esa dependencia.

Noticias Destacadas