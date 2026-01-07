Finanzas
Beneficiarios tienen hasta esta fecha para reclamar pagos; hay 27.101 ciudadanos inscritos en el programa
El programa busca contribuir al desarrollo de miles de jóvenes en el país.
8 de enero de 2026, 12:40 a. m.
Con el objetivo de garantizar la continuidad educativa, el programa Renta Joven beneficia a miles de jovenes en el país. Foto: Getty Images
