El alcalde de Ipiales, Amílcar Pantoja, advirtió que las cuentas del municipio fueron embargadas por un proceso que fue encabezado por la Dirección Nacional de Planeación (DNP). En total hay 50 cuentas bancarias del municipio con los fondos congelados, una determinación que compromete el funcionamiento de la administración, la educación pública y hasta los salarios de los funcionarios.

El caso data del diseño y estructura de un complejo hospitalario que llevaría el nombre de Hospital 1D IPS Municipal, obra que comprometió a cuatro administraciones y que se convirtió en un elefante blanco porque no se ha entregado ese desarrollo de infraestructura en salud.

“El alcalde Ricardo Romero no terminó la obra, sino que le metió otros recursos y el proyecto se terminó de dañar. Se convirtió en un elefante blanco, una obra inconclusa, incompleta. Entonces, el DNP emitió una sanción y ordenó al municipio devolver 3.800 millones de pesos. Eso fue en 2017; posteriormente, en 2019, instaron nuevamente a la administración a devolver los recursos”, relató Pantoja.

El actual alcalde asegura que su antecesor, Juan Fernando Villota, fue notificado sobre la necesidad de ese pago. Sin embargo, Pantoja sostiene que ese tema no le fue informado en el empalme que se dio entre ambas administraciones a finales del 2023.

“Llama la atención que yo no tenía ese tema en el empalme y ahora me llega una notificación en la que me dicen que quieren embargar las cuentas del municipio por 8.000 millones. Me presenté ante el DNP y me respondieron que la única opción es pagar, a cuotas o financiado a cinco años”, aseguró el administrador de ese municipio fronterizo.

El mandatario local sostiene que su despacho no tiene cómo pagar esos recursos y que los derechos del municipio están siendo vulnerados porque no se le notificó sobre este proceso a tiempo.

“Ellos no pueden embargar todas las cuentas sin discreción. Me están bloqueando cuentas del pago de docentes, del PAE, del Sistema General de Participación que son inembargables”, relató. Es tan grave la situación que también están afectados los recursos para la salud”, relató.

La medida compromete los recursos para la alimentación de más de 15 mil niños que están afiliados al PAE y la sostenibilidad de las instituciones de educación pública, a las que están matriculados más de 24 mil estudiantes.

“La culpa de todo esto es de las personas que hicieron ese elefante blanco y que nos ponen a los ipialeños a responder. Hay responsabilidad de los exalcaldes Ricardo Romero y Luis Fernando Villota porque no le dieron trámite a este tema y son ellos quienes ahora quieren endilgarme la responsabilidad”, afirmó el alcalde. Pantoja le pide al Gobierno nacional que los recursos se descongelen para no comprometer la operación de las instituciones públicas en Ipiales.