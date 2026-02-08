Denuncian presiones en la Gobernación de Nariño y la Alcaldía de Pasto para apoyar candidatos al Congreso

En Nariño toma eco un nuevo escándalo de posibles presiones a funcionarios públicos y contratistas para que apoyen a candidatos al Senado y a la Cámara de Representantes en las elecciones del 2026. Los señalamientos recaen en contra de la Gobernación del departamento y la Alcaldía de Pasto.

Algunas de las acusaciones las hace directamente el alcalde de Ipiales, Amilkar Pantoja, quien asegura ha recibido presiones para apoyar a la candidata a la Cámara, Alejandra Abasolo, a cambio de que los proyectos de inversión para su municipio no queden en el aire.

Abasolo fue funcionaria de la Gobernación de Nariño y se retiró de esa administración para emprender su campaña al Congreso, de ahí que es una persona cercana al gobernador, Luis Alfonso Escobar. El mismo alcalde confirmó que ya interpuso una denuncia ante la Fiscalía sobre este caso.

Una de las pruebas que adjuntó a ese expediente es una conversación que tuvo con Abasolo, a través de WhatsApp, en la que ella le pide hablar y él la invita a hacerlo después de las elecciones. Pantoja asegura que Abasolo está presionando a los alcaldes con frenar los proyectos de inversión si no se suman a su aspiración.

Un panorama similar se vive en la Alcaldía de Pasto, en donde estarían invitando a los funcionarios a conseguir votos para el candidato a la Cámara, Julio Aníbal Álvarez, quien es cercano a los altos mandos de la administración.

Un funcionario de esa administración contó que lo han obligado a diligenciar planillas con información de personas dispuestas a votar por Álvarez y aseguró que le pidieron llevar invitados para la inauguración de su sede de campaña.

A un asesor del despacho del alcalde, Henry Parra, se le ha visto en los eventos de campaña de Álvarez y en sus redes sociales comparte información para promocionar esa candidatura, pese a que en su perfil se identifica como funcionario de la Alcaldía.

El asesor de despacho de la Alcaldía de Pasto, Henry Parra, en eventos de campaña de Julio Aníbal Álvarez. Foto: Captura en pantalla

La campaña de Álvarez ha dado de qué hablar en Pasto. Este fin de semana convocó a una pegatón de piezas publicitarias y a un encuentro en el Centro de Eventos Andino, en el que estuvo regalando bonos, según las piezas publicitarias que pudo conocer SEMANA.

El funcionario que habló con este medio sobre las irregularidades que estarían ocurriendo en la Alcaldía afirmó que también les están pidiendo apoyo para el candidato al Senado, Gustavo García Figueroa, el hijo del excongresista oriundo de Nariño, Guillermo García Realpe.

El candidato a la Cámara de Representantes por Nariño, Julio Aníbal Álvarez, convocó a un evento en el que anunció la rifa de bonos. Foto: Suministrado a Semana

El alcalde de Pasto, Nicolás Toro, negó las acusaciones que recaen sobre su administración. “Siempre me llaman o me escriben con la misma pregunta y, sencillo, que la gente vote por quien su conciencia les dicte. En esta alcaldía no hay presiones ni amenazas”, dijo Toro.

SEMANA intentó comunicarse con los candidatos Alejandra Abasolo, Julio Aníbal Álvarez y Gustavo García, también con el gobernador Luis Alfonso Escobar, pero hasta el momento de la publicación de esta nota no recibió respuesta.

No es la primera ocasión en la que la campaña de Abasolo resulta salpicada por un escándalo. El medio Nariño Ahora reveló que una valla publicitaria que había sido pagada con recursos públicos para la marca Aguardiente Nariño fue utilizada para promocionar la candidatura de Abasolo.