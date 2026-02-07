Luz María Echeverri exige esclarecer el crimen de su mamá, Gloria Lara: “El presidente Petro maneja una versión que favorece a los asesinos”

SEMANA: Usted, como víctima, sigue esperando respuestas del Estado sobre el asesinato de su mamá, Gloria Lara.

Luz María Echeverri Lara: El crimen prescribió y quedó en total impunidad, pese a que había una condena del Estado contra estas personas, condena que no se hizo efectiva porque el caso prescribió estando en la Corte Suprema de Justicia. Por eso acudimos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para presentar el caso. Debido a esto, llegamos a un acuerdo con el Estado colombiano, pero esto fue en 2022, cuando se estaba posesionando Gustavo Petro como presidente, y ha sido muy difícil llegar a un acuerdo con el actual Gobierno. Nos han torpedeado estos avances y hemos tenido que salir a hablar del caso otra vez por estas circunstancias.

SEMANA: Durante un evento, el presidente Gustavo Petro dijo que el asesinato de su mamá habría sido culpa de una persona de la familia. Ustedes interpusieron una acción de tutela, el Consejo de Estado les dio la razón y el mandatario tuvo que rectificar. Pero en esa rectificación él dijo que le daba pesar de su amigo Enán Lora, señalado como responsable del crimen.

L.E.: Pensamos que en ese evento lograríamos algo de reparación y verdad, pero, cuando el presidente viajó a Suecia, hizo unas declaraciones diciendo que los implicados en el secuestro y asesinato de mi mamá habrían sido nuestros familiares. Esto fue desconcertante.

SEMANA: El Gobierno también entregó un certificado de “perdón” a las personas señaladas por el caso.

L.E.: Esto sucedió en un evento diferente como parte del acuerdo que hicimos con el Gobierno, en el que ellos reconocieron su responsabilidad por dejar impune el caso de mi mamá. En diciembre, cuando se pensaba hacer otro evento para ella en el barrio Gloria Lara, como parte del proceso de reparación, la respuesta del Estado fue que no había dinero para poner una placa. Pero qué casualidad que ese mismo día la Presidencia y la Cancillería hicieron un evento para resarcir el nombre de estas personas, en el que les entregaron un certificado que les pedía perdón a los sindicados.

SEMANA: Sindicados que son amigos del presidente.

L.E.: Lo que ha querido hacer este Gobierno es manejar dos narrativas: una en la que nos piden perdón por dejar el caso en la impunidad y otra en la que les pide perdón a los sindicados y condenados por la Justicia. Ni Presidencia ni Cancillería tienen potestad judicial para estar haciendo este tipo de reivindicación a estas personas. A ellos les dieron un certificado en el que los catalogan como víctimas, pero las víctimas reales somos nosotros, la familia. Es incoherente.

Presidente Petro tiene cinco días para retractarse y ofrecerle excusas públicas a la familia de Gloria Lara

SEMANA: ¿Se ha sentido revictimizada por el Gobierno de Gustavo Petro?

L.E.: Por supuesto. Ha sido muy doloroso para la familia que otra vez el Estado, en vez de darnos la mano y ayudar a una funcionaria suya, que fue una mujer que dedicó su vida a ayudar, se sigan presentando estas circunstancias. Están llamando ‘víctimas’ a quienes fueron condenados como autores intelectuales y materiales del secuestro y asesinato de mi mamá.

SEMANA: Gustavo Petro tuvo que rectificar sus declaraciones y en el mensaje que publicó se refirió a Enán Lora, señalado de ser uno de los autores del crimen, como su “amigo”. Lo calificó de “víctima”. ¿Quedó a gusto con las palabras que utilizó el presidente?

L.E.: Para nada. Él dijo que no quiso hacerle daño a la familia y otra vez habla de su gran amistad con uno de los secuestradores. El señor Enán Lora fue amigo del presidente durante su juventud, estaba vinculado al M-19, participó en el secuestro de mi mamá y murió por parte del DAS cuando estaban rescatando a otro secuestrado. Enán Lora era una persona de estas guerrillas de los ochenta que se dedicaba a secuestrar, y ahí están el M-19 y los amigos del presidente.

SEMANA: En el Gobierno nacional hay funcionarios que pertenecieron a este grupo. Son responsables de cuidar a personas amenazadas y de asuntos de inteligencia. ¿Qué siente al ver que en el Estado colombiano están sentadas las personas que, de alguna forma, conocieron a los causantes de la muerte de su mamá?

L.E.: Ese es otro agravante adicional. Estamos en manos de personas inescrupulosas que han cometido diversos crímenes y que no deberían estar manejando situaciones que pueden comprometer la seguridad de otras. Nunca una persona es “exasesina” o “exsecuestradora”. El que es asesino ya mató y el que secuestró ya secuestró. En el Estado tenemos a varias personas que han cometido estos crímenes atroces.

SEMANA: El crimen ocurrió en 1982. ¿Usted se ha acercado a estas personas para intentar esclarecer lo que sucedió?

L.E.: La información que tengo sobre estas personas se basa exclusivamente en el expediente. El libro que escribí, Gloria Lara, la flor de la esperanza, compila todo el expediente (20 cuadernos de 20 años de proceso) hasta que estando en la Corte Suprema de Justicia, con el magistrado Jorge Aníbal Gómez Gallego, lo dejó prescribir, pese a tener dos condenas en pie. Todo un proceso de 20 años prescribe por un recurso de casación. Estas personas, que se llaman Emperatriz Santander, Hernando Franco, Miguel Gamboa y Miguel Ángel Vargas, alias Petete, son los autores intelectuales del crimen de mi mamá. Aunque ellos vivan en el exterior y sigan diciendo que son inocentes, el expediente dice todo lo contrario. En el expediente están las confesiones en las que narraron cómo cometieron el crimen.

Estado pidió perdón por la impunidad en el crimen de la líder política Gloria Lara de Echeverri. Hecho que se registró en 1982

SEMANA: Y esas son las personas que recibieron un certificado en el que el Gobierno les pidió perdón después de que su caso en la corte se cayera por vencimiento de términos.

L.E.: No solamente a ellos. También sus familias recibieron ese certificado. Entonces, el Gobierno de Gustavo Petro quiere manejar dos narrativas diferentes y obstaculizar este proceso, en el que el garante ahora es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nos han torpedeado una y otra vez, no aceptaron hacer un homenaje en el barrio, tampoco se ha podido hacer algo en términos de la verdad. Lo que hemos recibido de este Gobierno ha sido revictimización y poner a estas personas en un lugar que no les corresponde. Ellos son los responsables.

SEMANA: Han pasado casi 44 años desde que ocurrió el crimen de su mamá y durante este periodo pasaron muchos Gobiernos. ¿En algún momento, con alguna otra administración, había sentido esa sensación de que se crea confusión desde la Casa de Nariño?

L.E.: Esto solamente nos ha ocurrido con el Gobierno de Petro. El presidente estuvo vinculado al M-19 y es claro que quiere favorecer a sus amigos. Eso es muy diciente del tipo de presidente que tenemos en la actualidad, que busca salirse de la ley para favorecer a quienes han actuado de forma reprochable durante tantos años. Buscamos un acuerdo, porque dejaron prescribir el caso de mi mamá y ahora seguimos en una lucha contra el mismo Estado. Quienes deberían restablecernos la justicia a la que no hemos podido acceder son los mismos que nos están revictimizando e impidiendo que este acuerdo llegue a un feliz término.

"Estamos en manos de personas inescrupulosas que han cometido diversos crímenes y que no deberían estar manejando situaciones que pueden comprometer la seguridad de otras". Foto: CÉSAR CARRIÓN

SEMANA: Cuando este tema llegó a la Comisión Interamericana, el comisionado José Luis Caballero usó el término de “feminicidio” en el caso de su mamá. ¿Qué significa para ustedes como familia que lo cataloguen como tal?

L.E.: Cuando se cometió el crimen, no existía la figura del feminicidio y se trató como un caso ordinario. El caso de mi mamá sí tiene todos los puntos en los que puede hablarse de feminicidio, porque era una mujer indefensa a quien le vulneraron todos sus derechos humanos y que quedó en la impunidad.

SEMANA: ¿Este proceso, y lo que ha pasado en los últimos cuatro años, ha hecho que su dolor sea más fuerte?

L.E.: Escribí un libro a partir de la impunidad de este proceso. Ver que ese trabajo que yo hice quedó diezmado por la irresponsabilidad del actual presidente frente a sus declaraciones... Me siento revictimizada y ha sido otro golpe para la familia de los varios que nos han dado.

SEMANA: En los estrados colombianos este caso ya prescribió, pero se encuentra en estrados internacionales. ¿Qué piden como familia?

L.E.: Queremos que se sepa la verdad. El señor presidente está manejando una versión que favorece a los asesinos. También algunos periodistas como el señor Daniel Coronell, de quien no entiendo cuál es su vínculo o su motivo para seguir defendiendo a estas personas. También algunos vinculados al Nuevo Liberalismo, como los Arboleda Ripoll y el abogado Alejandro Hernández. Están desinformando. El señor Coronell utiliza el nombre de mi mamá y las imágenes horribles de ella cuando le estaban vulnerando sus derechos con una metralleta apuntándole a la sien. Esas son las imágenes que él sigue reproduciendo en sus videos para defender a estas personas.

"El señor Coronell utiliza el nombre de mi mamá y las imágenes horribles de ella cuando le estaban vulnerando sus derechos con una metralleta apuntándole a la sien". Foto: PRESIDENCIA

SEMANA: Usted menciona que hay muchos intereses alrededor de ese caso.

L.E.: El caso de mi mamá fue muy importante, porque ella era una líder social que estaba trabajando por el pueblo y para sacar a las personas de escasos recursos de la pobreza a través del movimiento de acción comunal. Estas personas están llenas de odio y se han apoyado en la lucha de clases porque veían con malos ojos que estuviera ayudando a las personas más desfavorecidas. Entonces, varios grupos de izquierda, como el Partido del Trabajo y la Democracia Popular, que estaba vinculada con el Nuevo Liberalismo. Ahí es donde aparece Galán a defenderlos.

SEMANA: Usted es una persona muy espiritual. En todo ese proceso que ha vivido, ¿ha recibido algún mensaje de su mamá sobre este caso?

L.E.: Es muy curioso. Cuando empecé a hacer este libro, sí que sentí la presencia de mi mamá y se me dieron muchas entrevistas, llegó la información y también personas que me buscaban para decirme cosas. Yo hice ese libro de la mano de mi mamá y de la ayuda celestial. Ella es quien me sigue manteniendo aquí, porque toda Colombia le debe que se haga memoria a una persona como Gloria Lara.