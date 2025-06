Presidente Petro tiene cinco días para retractarse y ofrecerle excusas públicas a la familia de Gloria Lara

Tras analizar este caso, se consideró que lo manifestado no cumple con las cargas de veracidad e imparcialidad ni con un mínimo de justificación fáctica real.

Petro respondió al Consejo de Estado tras orden de retractación: “Las personas que gritan ‘fuera Petro’ no son asesinos, disculpen”

“Si las personas procesadas por los delitos de secuestro y asesinato de la señora Gloria Lara de Echeverri se beneficiaron del fenómeno jurídico de la prescripción de la acción penal, es claro que contra ellas no pesa una sentencia condenatoria por esos delitos y, por ende, las afirmaciones del presidente de la República no carecen de veracidad, pues no se ha producido, con fuerza de verdad legal una ruptura de su presunción de inocencia”, precisó el alto tribunal.