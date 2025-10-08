Una marcha pro Palestina que, supuestamente, era pacífica, terminó con graves disturbios en Medellín, donde locales comerciales fueron destrozados por los violentos que fueron enfrentados por la fuerza pública.

En varios videos que circulan en las redes sociales, se logra ver cómo quedaron los establecimientos. Varias familias, incluyendo menores de edad, que se encontraban en el interior de restaurantes, vivieron momentos de terror ante estos graves hechos.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció por medio de su cuenta de X, en la que rechazó estos hechos de vandalismo contra la ciudad.

“Lo que pasó en Medellín no es protesta pacífica, es intimidación y vandalismo. Los niños estaban con sus familias, comiendo y jugando tranquilos, y llegaron a generar miedo, en ese momento intervinimos como autoridad”, dijo el mandatario paisa.

Lo que pasó en Medellín no es protesta pacífica, es intimidación y vandalismo. Los niños estaban con sus familias comiendo y jugando tranquilos, y llegaron a generar miedo, en ese momento intervinimos como autoridad.

A Medellín hay que cuidarla, a la gente en Medellín hay que… pic.twitter.com/dCDY2S078s — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) October 8, 2025

Al mismo tiempo, dijo que trabajará junto con su equipo con el fin de proteger a la capital de Antioquia de los violentos que quieren generar caos y pánico. También arremetió contra el presidente Gustavo Petro.

“A Medellín hay que cuidarla, a la gente en Medellín hay que protegerla. Aquí estamos del lado de la gente, algo que Petro no conoce”, agregó.

Lo que añadió el alcalde fue que varios gestores de convivencia de la Alcaldía de Medellín que intentaron contener estos desórdenes terminaron heridos en varias partes de sus cuerpos.

“En medio de las riñas, algunos de nuestros gestores fueron agredidos. La manifestación y protesta siempre tendrán garantías, pero cuando agreden a los ciudadanos, actuamos; esa es la razón de ser de la institucionalidad”, finalizó el alcalde.