Club El Nogal reitera su disposición para atender requerimientos de MinTrabajo tras las inspecciones realizadas al recinto

En días pasados, el Ministerio de Trabajo informó que se realizaron visitas de control a las instalaciones del Club El Nogal, en Bogotá, tras una serie de denuncias sobre despidos masivos contra la planta de personal que labora en el lugar.

“La Dirección Territorial Bogotá del Ministerio del Trabajo se encuentra en labores de inspección, vigilancia y control al Club Social El Nogal, para determinar el cumplimiento de las normas laborales, dado que recibimos denuncias anónimas relacionadas con un posible despido masivo”, señaló el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, por medio de su cuenta de X.

Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, durante foro que le tomó el pulso a ¿cómo van las reformas? | Foto: Foro ¿Cómo van las reformas?

Tras las inspecciones del ministerio al club este lunes, 27 de octubre, este se pronunció a través de un comunicado de prensa, en el que reiteró “su disposición de trabajar con el Ministerio de Trabajo para atender y revisar los requerimientos y observaciones que se presenten, asegurando en todo momento el cumplimiento de la normatividad laboral vigente”.

Además, señaló que respeta y acata las decisiones y recomendaciones hechas por la entidad en relación “al proceso de reorganización interna que se adelanta para garantizar la proyección y sostenibilidad del Club hacia futuro”.

El ministerio también informó en un comunicado sobre la instalación de una mesa de trabajo con El Nogal para este martes, luego de la visita de inspección, vigilancia y control realizada por la Dirección Territorial de Bogotá.

“Esta intervención se originó tras recibir denuncias anónimas sobre un posible despido masivo de cerca de 80 trabajadores”, resalta el comunicado.

¿Qué se encontró en la visita realizada la semana pasada?

La cartera de Trabajo informó que la primera intervención se originó tras recibir denuncias anónimas sobre un posible despido masivo de cerca de 80 trabajadores. Además, destacó que, dentro de la visita, la Dirección Territorial de Bogotá identificó la firma de 76 acuerdos voluntarios de terminación del contrato laboral.

El director de la Territorial Bogotá, Amaury Gómez, señaló por medio del comunicado de prensa que, durante la visita realizada, se encontraron algunos hallazgos que serán resueltos a través de la mesa de trabajo.

“En este espacio de diálogo estaremos proponiendo medidas correctivas para subsanar los hallazgos encontrados y mejorar integralmente las condiciones de los trabajadores de esta empresa”, puntualizó el funcionario.

Las dos entidades buscaran subsanar las fallas encontradas. | Foto: DIANA REY MELO

Por otra parte, ante las inspecciones realizadas y teniendo en cuenta las denuncias anónimas que llegaron al Ministerio de Trabajo, los entes de control se encuentran validando si existe algún tipo de estabilidad laboral reforzada por fuero de salud entre los 76 trabajadores que se acogieron al acuerdo de terminación voluntaria.

A lo largo de la mesa de diálogo se buscará subsanar cualquier falla que se encuentre por parte de los funcionarios, con el objetivo de esclarecer los hechos presentados y permitir que el club pueda seguir desarrollando sus operaciones sin problema.